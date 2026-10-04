Thân thế của mỹ nhân lai Tây vừa thành á hậu Miss Universe Vietnam

Trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Emma Maria Fernandez Lê (Emma Lê) đã vượt qua nhiều đối thủ để trở thành á hậu 2. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, cô gái sinh năm 2000 còn được khán giả chú ý khi có mẹ là diễn viên Lê Hóa, bố là người Tây Ban Nha.

Trước đó, Emma Lê cũng từng vào top 6 Miss Universe Vietnam 2023, tham gia nhiều dự án phim như Mẹ ác ma cha thiên sứ, Chị chị em em 2… và là nàng thơ trong các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn…

Lê Hóa nói về thành tích của con gái ở Miss Universe Vietnam

Nhan sắc lai ấn tượng của Emma Lê Ảnh: BTC

2 lần đồng hành cùng con gái trong hành trình chinh chiến nhan sắc, Lê Hóa - nữ diễn viên từng tham gia Bỗng dưng muốn khóc cho biết bản thân không khỏi hồi hộp khi theo dõi đêm chung kết Miss Universe Vietnam. Khi Emma Lê ghi tên mình vào top 3, cô vui và bất ngờ, đi kèm với đó là sự cảm động khi được mọi người yêu thương, gửi tin nhắn chúc mừng suốt đêm.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm trong suốt 3 năm qua, Emma Lê tích cực tập luyện thể hình, tập nhảy - hát… để có sức khỏe tốt và cột hơi ổn định. Dù chứng kiến hành trình đó của con gái nhưng cô không nghĩ người đẹp 10X sẽ tiếp tục thi hoa hậu. “Nhưng khi xem lại, tôi thấy Emma Lê đã tự tin hơn, tâm lý thoải mái hơn và đặc biệt là có sự thay đổi rõ nét về ngoại hình. Chắc nhờ con thoải mái nên khi trả lời ứng xử cũng ổn hơn”, cô nói.

Với diễn viên Lê Hóa, điều cô quan trọng là con gái được vui khi tham gia hành trình này Ảnh: BTC

Khi được hỏi có tiếc nuối khi con gái dừng chân ở danh hiệu á hậu 2, Lê Hóa cho biết cô không tiếc, chỉ lo vì không biết tâm lý Emma Lê có ổn không. Nữ diễn viên lý giải: “Vì tôi không biết con kỳ vọng thứ hạng nào. Với tôi, điều tốt nhất là con của mình được vui”.

Bên cạnh đó, Lê Hóa cho rằng mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng, khi làm thí sinh phải chấp nhận luật chơi đó. Theo nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc, thứ hạng của con cao hơn lần thi trước đã là sự tiến bộ, là một niềm vui.

“Danh hiệu sẽ giúp con được nhiều người biết đến hơn và chắc cũng có những thuận lợi cho công việc sau này. Tuy nhiên với phim ảnh, gương mặt của con sẽ khó có vai, ngoại trừ những vai diễn theo kiểu đo ni đóng giày”, diễn viên Lê Hóa nói về cơ hội của con gái sau cuộc thi.

Emma Lê chụp ảnh cùng mẹ là diễn viên Lê Hóa Ảnh: NVCC

Lê Hóa tâm sự thời điểm con gái mới vô nghề, cô khá lo lắng. Tuy nhiên sau đó, nữ diễn viên nghe mọi người nhận xét Emma Lê hiền lành, nghiêm túc trong công việc và được nhiều người yêu quý, hợp tác, cô thêm trân quý. Với nữ nghệ sĩ, con gái là người chịu khó, chăm chỉ và luôn học hỏi.

“Chắc chắn con còn nhiều điều cần hoàn thiện nên cần thêm thời gian để cọ xát với nghề. Tôi tin như vậy sẽ giúp bé mỗi ngày một tốt hơn. Vì điều cần nhất của một diễn viên là sự quan sát, và tôi nghĩ con hiểu điều đó”, cô trải lòng.

Khi được hỏi về việc có lo lắng khi con gái hoạt động trong môi trường showbiz nhiều cám dỗ, phức tạp, Lê Hóa cho biết thời gian đầu khi Emma Lê mới vào nghề, cô cũng dặn dò nhiều thứ, từ việc chọn dự án, chọn ê kíp… Chính vì điều đó nên nhiều người hiểu lầm nữ diễn viên là quản lý của con. “Thật ra Emma Lê rất độc lập, tự quyết định hết và cũng khá ít nói nếu mẹ không hỏi. Tôi lo lắng vậy thôi chứ nhiều khi thấy con ổn hơn mình tưởng”, Lê Hóa bộc bạch.