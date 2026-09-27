Thân thế của 'ông trùm' trong phim điện ảnh vừa lập kỷ lục Việt Nam

Theo Danis Nguyễn, Trại buôn người thực tế được thực hiện trước Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, nhưng phát hành sau. Với anh, đây là hành trình để khám phá điện ảnh ở 2 nhân vật có màu sắc khác nhau: chính diện và phản diện.

"Điều khó nhất không phải là thể hiện vẻ ngoài của một kẻ phản diện mà là tìm cách hiểu được tâm lý của một người có thể xem những hành động tàn nhẫn như một công việc bình thường", anh nói về vai Mao Đại trong tác phẩm vừa lập kỷ lục Việt Nam.

Danis Nguyễn nói về vai 'ông trùm' trong 'Trại buôn người'

Để chuẩn bị cho vai diễn, Danis Nguyễn tìm đọc thêm những tư liệu về các nhân vật từng thực hiện những hành động tàn bạo. Điều khiến anh ám ảnh không chỉ là mức độ của cái ác mà còn là trạng thái con người. Theo diễn viên 48 tuổi, khi cái ác trở thành điều bình thường đối với người thực hiện, nó mới thực sự đáng sợ. Đây cũng là điểm anh muốn tìm kiếm khi xây dựng nhân vật.

Tạo hình của Danis Nguyễn trong phim điện ảnh Trại buôn người Ảnh: NVCC

Danis Nguyễn không quá lo lắng khi nhận vai phản diện dù lường trước việc bị khán giả “ghét lây”. Với anh, đây là dấu hiệu cho thấy vai diễn tạo được cảm xúc. “Tôi không phải diễn viên cần phải đóng vai chính, cần phải làm một anh hùng. Tôi muốn trải nghiệm điện ảnh với tất cả những cảm xúc”, Danis Nguyễn chia sẻ. Với anh, đây cũng là cách thử sức với những vai diễn trái ngược hoàn toàn với tính cách ngoài đời của mình.

Dù mới bước vào điện ảnh, Danis Nguyễn tiết lộ đây thực chất là giấc mơ đã xuất hiện từ thời thơ ấu, nhưng cuộc sống không cho anh đi theo ngay từ đầu. Trong giai đoạn khoảng năm 2014 - 2017, Danis Nguyễn có thời gian chơi nhạc rock và quen biết đạo diễn Lê Thanh Sơn. Tuy nhiên khi đó, bài toán mưu sinh vẫn được đặt lên trước. Anh lựa chọn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực xăm hình vì cho rằng nghệ thuật cần có một nền tảng nhất định.

Danis Nguyễn cho biết việc diễn xuất vốn là đam mê từ bé Ảnh: NVCC

“Đối với mình, làm nghệ thuật phải có điều kiện chứ không phải vừa mưu sinh vừa làm nghệ thuật, nó sẽ không tới đâu hết”, anh chia sẻ. Gần 20 năm sau, khi đã có gia đình và một nền tảng tương đối ổn định, Danis Nguyễn mới quay trở lại với nghệ thuật.

Anh nói vui rằng mình đã hoàn thành những mục tiêu từng đặt ra: một mái ấm với ba con và cuộc sống ổn định. Khi những trách nhiệm lớn đã được thu xếp, anh có thể dành thời gian cho những điều từng bỏ lỡ. “Từ nhỏ đã mê quay phim, cũng muốn hóa thân thành người này người kia. Nếu được chọn lại nghề, tôi mong mình làm diễn viên điện ảnh”, anh trải lòng.

Ở tuổi ngoài 40, Danis Nguyễn hiểu rõ mình không bước vào điện ảnh ở vị trí của một diễn viên trẻ đang tìm kiếm danh tiếng. Anh cũng không đặt mục tiêu kiếm tiền từ nghề này. Theo Danis Nguyễn, thu nhập từ điện ảnh khó có thể so với công việc xăm hình mà bản thân đã xây dựng trong nhiều năm. Vì thế, lý do anh tham gia các dự án phim không nằm ở cát sê. “Tôi muốn đóng phim bởi vì tôi muốn phục vụ nghệ thuật đúng nghĩa”, anh nói.

Danis Nguyễn cùng dàn diễn viên phim Trại buôn người Ảnh: NVCC

Với anh, điều hấp dẫn nhất của diễn xuất là được sống trong cuộc đời của một người khác, trải nghiệm những trạng thái cảm xúc mà đời sống thực không thể mang lại. Nam nghệ sĩ hình dung một ngày làm việc lý tưởng của người nghệ sĩ là thức dậy, đọc sách, tập thể dục, nghiên cứu nghệ thuật, chuẩn bị cho một vai diễn… Nếu người nghệ sĩ không bị cuốn vào hào quang hay lợi dụng danh tiếng, Danis Nguyễn cho rằng đó là một đời sống rất đẹp.

Danis Nguyễn cho biết việc tạm gác công việc xăm hình thực tế đã diễn ra khoảng 3-4 năm. Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những dự án nghệ thuật cá nhân. Bên cạnh điện ảnh, anh đang chuẩn bị cho một triển lãm với các tác phẩm sơn mài và sơn dầu, đồng thời đã xuất bản một cuốn sách nghệ thuật gồm khoảng 50 tác phẩm.

Việc Danis Nguyễn chuyển hướng sang điện ảnh nhận được sự ủng hộ của gia đình. Anh cho biết trước đây bà xã từng lo lắng khi chồng muốn tham gia nghệ thuật. Tuy nhiên, hiện tại vợ anh không chỉ ủng hộ mà còn đồng hành trong nhiều hoạt động. Các con cũng là nguồn động lực lớn đối với nam diễn viên. Vì vậy, hành trình của anh không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là cách anh truyền cảm hứng cho gia đình. “Đây cũng là một sự đầu tư cho mình và cho cả gia đình trong tương lai”, anh chia sẻ.