'Trại buôn người' thu 50 tỉ, áp đảo tại phòng vé Việt

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, phim điện ảnh Trại buôn người sau 2 ngày chiếu chính thức và 1 ngày chiếu sớm đã cán mốc 50 tỉ đồng. Thành tích này khiến nhiều người kỳ vọng rằng tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn sẽ sớm chạm mốc trăm tỉ trong thời gian tới.

Riêng trong ngày 26.9, phim chạm mốc doanh thu hơn 19 tỉ đồng (tính đến 18 giờ 30 phút), với hơn 204.000 vé bán ra. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé, đồng thời cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho dự án khi tổng suất chiếu lên đến hơn 4.000 suất. Thành tích này của Trại buôn người bỏ xa các đối thủ còn lại như Avengers: Hồi kết (hơn 3,9 tỉ đồng), Út Lan 2 (hơn 1,1 tỉ đồng), Lên hương (hơn 1 tỉ đồng) hay Vùng đất quỷ dữ (hơn 698 triệu đồng).

Tạo hình của diễn viên Tùng Mint ở phim điện ảnh Trại buôn người. Anh gây ấn tượng bởi những cảnh hành động trong tác phẩm này Ảnh: NSX

Trước ngày khởi chiếu chính thức, phim đã dẫn đầu phòng vé với 11 tỉ đồng từ các suất chiếu sớm, theo số liệu Box Office Vietnam. Không chỉ tạo chú ý ở doanh thu, Trại buôn người còn thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Duy Mạnh. Đây là tác phẩm khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Phim quy tụ dàn diễn viên như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn, Khánh My, Huỳnh Minh Kiên…

Đạo diễn nói gì về cơn sốt 'Trại buôn người'?

Chia sẻ với chúng tôi về thành tích vừa đạt được của Trại buôn người, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh bày tỏ niềm vui, hạnh phúc. Anh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, thấu hiểu và ủng hộ dự án.

“Tôi cũng biết ơn anh em trong ê kíp với hơn 700 diễn viên đóng vai nạn nhân đã chung tay góp sức. 50 tỉ chỉ mới là bước khởi đầu cho hành trình lan tỏa những điều tích cực, tinh thần đoàn kết và thông điệp về tình người mà phim mang đến”, đạo diễn chia sẻ.

Đại cảnh quy tụ đông đảo diễn viên của Trại buôn người Ảnh: NSX

Về phần mình, Quách Ngọc Tuyên cho biết mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau. Khi xem lại những thước phim trên màn ảnh rộng, anh thấy những nỗ lực trước đó là xứng đáng. "Tôi tin rằng khán giả sẽ không có cảm giác bị phí thời gian khi vào rạp xem phim", nam diễn viên bộc bạch.

Trước khi tạo “cơn sốt” ở phòng vé Việt, Trại buôn người từng đón nhận tin vui khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”. Đây được xem là cột mốc đầu tiên cho tác phẩm sau 5 năm lên ý tưởng và thực hiện.

Sau những ngày đầu công chiếu, ê kíp Trại buôn người tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá, gặp trực tiếp khán giả. Ngày đầu tiên tại Hà Nội, Steven Nguyễn cùng các diễn viên mang theo những “bao tải” quà để tặng người xem. Hình ảnh các diễn viên trực tiếp trò chuyện và chụp ảnh cùng khán giả tạo nên một không khí sôi động. Với ê kíp, đây cũng là dịp lắng nghe phản ứng trực tiếp sau khi khán giả đã trải qua 135 phút theo dõi bộ phim.