'Thần tiễn' Jeremy Renner kể lại khoảnh khắc 'hồi sinh' thần kỳ

Jeremy Renner thấy mình như được sinh ra lần nữa sau khi được cứu sống từ vụ tai nạn vào ngày đầu năm 2023 ẢNH: AFP

Hôm 29.4, Jeremy Renner ra mắt cuối hồi ký My Next Breath (tạm dịch: Hơi thở tiếp theo của tôi) kể chi tiết vụ bị xe dọn tuyết nặng khoảng 6,5 tấn đè bẹp khi cố gắng cứu cháu trai khỏi bị chính chiếc xe này cán qua. Trong trích đoạn được Us Weekly cùng nhiều trang tin đăng tải, sao phim Avengers: Endgame nhớ lại giây phút đó: nằm bất động trên băng tuyết, nhịp tim chậm lại, hạ thân nhiệt, cảm giác mệt mỏi bủa vây trong khi con gái, gia đình, bạn bè không hề hay biết.

Tai nạn này xảy ra vào ngày đầu năm 2023, Jeremy Renner sau đó được trực thăng đưa đến bệnh viện, anh trải qua cuộc phẫu thuật, phải điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Mãi sau này, sao phim Mission: Impossible - Ghost Protocol mới biết được mức độ chấn thương của mình: anh mất hơn 30 chiếc xương, hơn 5 lít máu nhưng tình trạng nguy hiểm nhất là bị hạ thân nhiệt trầm trọng khi phải nằm trên nền tuyết dày đặc hơn nửa tiếng.

Tài tử 54 tuổi kể chi tiết về vụ tai nạn trong cuốn hồi ký vừa ra mắt ẢNH: INSTAGRAM NV

Ông bố một con kể mình đã nằm trên băng trong 45 phút với cháu trai và người hàng xóm chăm sóc vết thương trước khi những người ứng cứu đầu tiên đến hiện trường. Nghệ sĩ kể cháu trai và hàng xóm đã chứng kiến cảnh cơ thể anh chuyển sang màu xanh xám trước khi nhắm mắt lại. Thời điểm nhân viên y tế có mặt, nhịp tim của anh chạm đáy ở mức 18.

Jeremy Renner nhớ lại cảm giác khi nằm trên băng, bao nhiêu ký ức trong cuộc đời anh ùa về, khiến anh nhìn thấy mọi thứ cùng lúc với những cảm xúc khó tả: bình yên, phấn khích, tĩnh lặng, trống rỗng... Cuối cùng, nam diễn viên cảm nhận được một nguồn sức mạnh nhắc anh đừng buông tay rồi kéo anh trở lại cuộc sống. Ngôi sao loạt phim Avengers hạnh phúc khi một lần nữa được sống, đối diện mọi thứ với sự lạc quan. Anh tích cực tham gia các buổi vật lý trị liệu, điều trị, phục hồi chức năng với nỗ lực trở lại cuộc sống đời thường.

Jeremy Renner sau biến cố

Ngôi sao 54 tuổi tâm sự quá trình hồi phục của mình sẽ là hành trình suốt đời. Sau tai nạn, một nửa khuôn mặt và một phần lưng phải của anh là kim loại ẢNH: INSTAGRAM NV

Tài tử Hollywood bộc bạch rằng biến cố ấy giúp anh có thể nhìn thấu cuộc đời mình và cách mà "mọi thứ và mọi người" anh yêu thương đều ở bên anh trong những thời khắc quan trọng. Nam diễn viên phim American Hustle từng chia sẻ anh trân trọng cuộc sống sau tai nạn, muốn sống tốt để đền đáp lại gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu quý đã tiếp thêm sức mạnh cho mình trong giai đoạn khó khăn. Vụ tai nạn giúp nghệ sĩ 7X duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, khoa học, bỏ thói quen xấu như hút thuốc lá, dành thời gian để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc bận rộn.

"Hai năm sau vụ tai nạn, giờ đây tôi thấy mình được bao quanh bởi tình yêu thương, gắn kết hơn với những người xung quanh và tràn đầy lòng biết ơn. Tôi hy vọng rằng bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, nó có thể giúp ích cho bất kỳ ai đang phải đối mặt với khoảnh khắc của riêng mình, khi mà mọi thứ dường như đang chống lại họ", ngôi sao 7X chia sẻ với People hồi đầu năm nay.

Bức ảnh Jeremy Renner trong bệnh viện được anh đăng tải vào đầu năm mới 2025. Đây là dịp anh gọi là ngày sinh nhật thứ hai của mình ẢNH: INSTGRAGRAM NV

Jeremy Renner sinh năm 1971 tại Mỹ và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ giữa thập niên 1990. Nam diễn viên nổi tiếng toàn cầu với vai cung thủ Hawkeye trong hàng loạt phim siêu anh hùng ăn khách của Marvel: The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Endgame, series Hawkeye. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Mission: Impossible - Ghost Protocol, Mission: Impossible - Rogue Nation, Arrival, Wind River…

Về đời tư, Jeremy Renner kết hôn với người mẫu Canada Sonni Pacheco hồi 2014, có chung một con gái trước khi chia tay khoảng 1 năm sau đó.