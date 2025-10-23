Tháng 11 hoàn thành đàm phán hiệp định xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Chiều 22.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban chỉ đạo), thúc đẩy triển khai các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đánh giá cao sự tích cực triển khai của các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục tiến độ đàm phán với đối tác nước ngoài về xây dựng nhà máy điện hạt nhân, công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các cơ sở pháp lý liên quan. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban chỉ đạo chủ động giải quyết, vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo điện hạt nhân chiều 22.10 ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp xử lý các kiến nghị của UBND Tỉnh Khánh Hòa về cơ chế để thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Tỉnh Khánh Hòa xây dựng các dự án tái định cư, hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân, đảm bảo người dân có cuộc sống nơi ở mới phải tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nhường đất cho dự án. Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, thu xếp, trình cấp thêm 9.000 tỉ đồng theo đề xuất của tỉnh Khánh Hòa để giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tích cực làm việc đàm phán, hoàn thành hiệp định với Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Trong quá trình đàm phán tham khảo các hiệp định tương tự giữa các nước, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; phù hợp tiêu chuẩn của IAEA, cũng như Công ước Vienna về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đối với vấn đề đàm phán vay vốn và các chính sách thuế, phí, lệ phí liên quan các dự án điện hạt nhân, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công thương nghiên cứu phương án phù hợp, trình Quốc hội xem xét. Tập đoàn Điện lực VN khẩn trương tập trung lập dự án tiền khả thi, đồng thời nghiên cứu lập thiết kế kỹ thuật để trên cơ sở đó cấp có thẩm quyền xem xét về Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia VN tiến hành xây dựng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; phối hợp với các bộ, cơ quan xử lý dứt điểm các tồn đọng trước đây.

Theo đó, các cơ quan phải hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga và hoàn thành các hành lang pháp lý trong tháng 11.2025; cơ bản kết thúc đàm phán với đối tác Nhật Bản về các vấn đề liên quan Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Đồng thời báo cáo Bộ Chính trị về tình hình triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.