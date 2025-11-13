Tháng 3 năm sau, khu Nam TP.HCM sẽ có 2 đường gom giảm tải trục Nguyễn HữuThọ

Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM), hạng mục chính của gói thầu gồm hai đường gom song song, nằm hai bên đầu cầu Kênh Tẻ (phía quận 7 cũ), kết nối đường Trần Xuân Soạn đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Ngô Thị Bì.

Đường Nguyễn Hữu Thọ là điểm đen ùn tắc giao thông cửa ngõ phía nam TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mỗi đường gom rộng khoảng 5 m, trong đó một bên dài 750m, bên còn lại 425m. Khi hoàn thành, hai tuyến đường gom sẽ tăng năng lực khai thác cho trục Trần Xuân Soạn - Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời tạo lối đi thuận tiện cho người dân sống ven kênh Tẻ di chuyển về hướng Nhà Bè (cũ) hoặc vào trung tâm TP.HCM, thay vì phải qua các hẻm nhỏ. Điều này góp phần giảm ùn tắc rất lớn cho trục đường Nguyễn Hữu Thọ - xương sống nối khu Nam với trung tâm TP nhưng đang quá tải trầm trọng.

Công trình được thi công trên phần đất đã giải tỏa, không phải di dời nhà dân. Hiện nay, nhà thầu đã dọn dẹp mặt bằng, huy động thiết bị, vật tư để thi công các hạng mục chính. Dự án có tổng mức đầu tư gần 52 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành ngày 8.3.2026.

Sở Xây dựng đánh giá khu Nam TP.HCM hiện chịu áp lực giao thông rất lớn, thường xuất hiện tình trạng ùn ứ tại các tuyến đường huyết mạch kết nối vào khu vực trung tâm như đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành, cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc... Các tuyến đường hiện hữu gần như không thể mở rộng bởi chi phí giải phóng mặt bằng quá lớn.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2028 sẽ có 6 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 100.000 tỉ đồng hoàn thành, không chỉ "giải cứu" những tuyến đường đang mỗi ngày gánh hàng vạn phương tiện từ khu Nam đổ về trung tâm, mà còn kết nối đi nhiều hướng, mở không gian phát triển cực lớn về cửa ngõ phía nam TP.HCM.