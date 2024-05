Tháng 5: Vì sao giá gas thế giới giảm mạnh mà trong nước chỉ giảm nhẹ?

Theo thông báo từ các công ty kinh doanh gas, từ 7 giờ sáng nay, giá bán lẻ gas giảm khoảng 420 đồng/kg.

Cụ thể, Công ty CP xuất nhập khẩu năng lượng TP.HCM cho biết, từ ngày 1.5, các nhãn hàng gas City Petro, Vina Pacific Petro, Vimexco sẽ giảm 5.000 đồng/bình 12kg, giảm 19.000 đồng/bình 45kg và 21.000 đồng/bình 50kg.

Sau điều chỉnh, giá gas bán lẻ của các nhãn hàng trên đến người tiêu dùng không vượt quá 471.000 đồng/bình 12kg và 1.960.500 đồng/bình 50kg.

Gas giảm tháng thứ 2 liên tiếp CTV

Tương tự, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng thông tin, từ hôm nay (1.5), giá gas Saigon Petro sẽ giảm 4.500 đồng/bình 12kg, giá gas bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không vượt quá 434.000 đồng/bình 12kg.

Giá gas thế giới giảm mạnh, trong nước giảm nhẹ

Theo các doanh nghiệp, giá gas tháng 5 chốt 582,5 USD/tấn, giảm 35 USD/tấn so với tháng trước. Tuy vậy, do tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng ở mức 25.458 đồng, nên mức giảm không sâu như kỳ vọng. Cụ thể, đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu gas cho hay, nếu không ảnh hưởng bởi tỷ giá tăng quá cao, giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng trong tháng 5 có thể giảm gần 12.000 đồng/bình 12kg chứ không phải 5.000 đồng/bình 12kg như mức điều chỉnh.

Như vậy, đây là tháng thứ hai giá bán lẻ gas tiếp tục giảm với tổng mức 2 lần giảm 10.000 đồng/bình 12kg.

Trên thế giới, giá gas được dự đoán giảm trong mùa hè này do nhu cầu suy yếu, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung giảm bớt do căng thẳng ở Trung Đông. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cũng cảnh báo khả năng leo thang nhanh chóng do căng thẳng ở Trung Đông, tuy đã giảm bớt nhưng vẫn chưa chấm dứt.