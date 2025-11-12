Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thắng đậm trận chung kết, đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vô địch futsal sinh viên

Nghi Thạo
Nghi Thạo
12/11/2025 18:18 GMT+7

Đội Trường Đại học Nông lâm TP.HCM đã thể hiện bản lĩnh và lối chơi ổn định xuyên suốt hành trình tại giải futsal HDBank khu vực TP.HCM 2025, qua đó đăng quang chức vô địch đầy xứng đáng.

Đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thắng 4-1

Chiều 12.11 tại nhà thi đấu Trường ĐH Nông lâm TP.HCM diễn ra trận chung kết và chương trình bế mạc giải gutsal HDBank sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025. Trận chung kết giải là màn so tài giữa 2 đội bóng xuất sắc: chủ nhà Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Cái kết đẹp như được sắp đặt sẵn, khi 2 đội từng chạm trán ngay trong trận khai mạc, giờ đây lại tái ngộ ở trận đấu khép lại mùa giải.

Đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM một lần nữa chứng minh họ là một trong những thế lực của bóng đá sinh viên nói chung, khi giành chiến thắng đậm trong trận đấu tranh chức vô địch. Trong hiệp 1, đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có bàn thắng mở tỷ số để vươn lên dẫn trước 1-0. Trận đấu bắt đầu hấp dẫn hơn ở hiệp 2, khi có đến 4 bàn thắng được ghi. Sau khi bị dẫn trước 0-2, đội Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, qua đó thắp lên hy vọng lội ngược dòng. Dù vậy, đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM với bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội đã chọc thủng lưới đối phương thêm 2 lần, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 và đăng quang chức vô địch giải futsal sinh viên khu vực TP.HCM 2025 đầy xứng đáng.

Thắng đậm trận chung kết, đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vô địch futsal sinh viên- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thắng đậm trận chung kết, vô địch đầy xứng đáng

ẢNH: BTC

Chiều cùng ngày, đội Trường ĐH An ninh nhân dân thắng đậm 9-2 trước đội Trường ĐH FPT ở trận tranh hạng ba, qua đó giành tấm HCĐ chung cuộc.

Hành trình đáng nhớ

Nhìn lại hành trình vừa qua, từ ngày khai mạc đến trận cuối cùng, sân đấu Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã trở thành điểm hẹn của những cảm xúc. Khán đài luôn chật kín khán giả, tiếng hò reo vang khắp nhà thi đấu. Dù là đội thắng hay thua, dù là cầu thủ hay CĐV, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh rực rỡ mang sắc màu futsal sinh viên - nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và khát vọng khẳng định bản thân.

Ông Phạm Thanh Sang - Trưởng ban Tổ chức giải futsal sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025, Giám đốc Chi nhánh VOV AMS tại TP.HCM cho biết: "Giải futsal HDBank sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025 đã chứng kiến những cuộc thư hùng đầy hấp dẫn và kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. Nhiều trận đấu diễn ra với thế trận giằng co, cân bằng, chiến thắng sát nút. Đặc biệt là tại vòng tứ kết, 2 trong số 4 trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đầy căng thẳng. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút của futsal trong cộng đồng sinh viên. Trên bình diện tổng thể, giải đã diễn ra rất thành công với tinh thần an toàn, vui, đoàn kết".

Thắng đậm trận chung kết, đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vô địch futsal sinh viên- Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải cho đội vô địch

ẢNH: BTC

PGS-TS Châu Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Thể thao ĐH & Chuyên nghiệp TP.HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, Ủy viên Ban chỉ đạo giải bày tỏ: "Có lẽ, điều đáng quý nhất mà giải đấu mang lại không nằm ở chiếc cúp vô địch, mà ở hành trình từng bước các cầu thủ cùng đồng đội chinh phục ước mơ. Từng pha bóng, từng nụ cười, từng cái bắt tay sau trận đấu, tất cả đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần làm nên giá trị đẹp của futsal sinh viên. Hành trình này có thể sắp khép lại, nhưng dư âm của nó chắc chắn sẽ còn vang mãi. Bởi futsal không chỉ là thể thao, mà là nhịp điệu của tuổi trẻ, là minh chứng cho tinh thần sinh viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết".

TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Ủy viên Ban chỉ đạo giải chia sẻ: "Đơn vị chủ nhà đã chuẩn bị rất đầy đủ, chu đáo để giải đấu được diễn ra thành công. Nhà thi đấu của Trường ĐH Nông lâm đạt chuẩn quốc gia và đây là một trong những điều kiện để tạo nên sự thành công của giải. Đặc biệt là gần 20.000 sinh viên, học viên nhà trường và các tổ chức đoàn thể của nhà trường háo hức hướng đến mùa giải, quan tâm theo dõi cổ vũ cho mùa giải nói chung và đội nhà nói riêng".

