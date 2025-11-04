Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thắng kịch tính trong ngày khai màn giải futsal sinh viên

Nghi Thạo
04/11/2025 18:21 GMT+7

Trong ngày khai mạc giải futsal HDBank sinh viên TP.HCM 2025, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tặng cho người hâm mộ trên sân nhà một chiến thắng.

Giải futsal sinh viên TP.HCM 2025 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vào sáng 4.11. Đây là mùa giải thứ ba giải đấu được tổ chức theo khu vực, sau hai mùa đầy thành công tại Tây Nguyên (2023) và Hà Nội (2024). Giải do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM tổ chức, nhằm phát triển phong trào futsal học đường và tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên.

Thêm nguồn cầu thủ cho các CLB futsal Việt Nam

Phát biểu ở lễ khai mạc, ông Vũ Hải Quang - Phó tổng giám đốc VOV, Trưởng ban chỉ đạo giải chia sẻ: "Giá trị cốt lõi mà futsal sinh viên mang lại chính là tinh thần thể thao lành mạnh, là biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và biết cháy hết mình cho đam mê. Giải đấu là cơ hội quý giá để sinh viên giao lưu, học hỏi, thể hiện bản sắc văn hóa của trường mình, khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc xây dựng một cộng đồng sinh viên năng động".

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thắng kịch tính trong ngày khai màn giải futsal sinh viên- Ảnh 1.

Giải futsal sinh viên khu vực TP.HCM 2025 tranh tài tại Nhà thi đấu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, từ ngày 4 đến 12.11

ẢNH: BTC

Cũng tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đánh giá: "Chúng ta đã có phong trào futsal sinh viên rất ổn định và tôi tin rằng chắc chắn sẽ có thêm nhiều trường ĐH tham gia trong thời gian tới. Đây là cơ sở giúp cho các CLB futsal của Việt Nam có nhiều nguồn để tuyển cầu thủ".

Chủ nhà thắng trận ra quân

Sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã thi đấu trận ra quân và giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1 trước đội Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ở trận này, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dẫn trước 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thắng kịch tính trong ngày khai màn giải futsal sinh viên- Ảnh 2.

Đội chủ nhà Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM giành chiến thắng kịch tính ở trận đấu khai màn

ẢNH: BTC

Kết quả các trận còn lại của ngày thi đấu 4.11: đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM hòa 2-2 đội Trường ĐH RMIT TP.HCM, đội Trường ĐH An ninh nhân dân hòa 1-1 đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, đội Trường ĐH FPT thắng 2-1 trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Giải đấu quy 12 đội bóng đến từ các đơn vị: Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH RMIT Việt Nam, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH FPT, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Swinburne Vietnam Alliance Program.

12 đội chia đều vào 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu tứ kết. 20 trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (P.Linh Xuân, TP.HCM).

