Thang Duy thắng giải Ảnh hậu Rồng Xanh 2022

Tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 43 diễn ra vào tối 25.11, Quyết tâm chia tay đã giành được tổng cộng 6 giải thưởng. Riêng Thang Duy mang về cúp Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) nhờ màn thể hiện xuất sắc vai Seo Rae trong. Trên sân khấu, người đẹp gốc Hoa xúc động phát biểu bằng tiếng Hàn, Anh và Trung Quốc, gửi lời cảm ơn đến ê kíp Quyết tâm chia tay, khán giả, gia đình. Cô chia sẻ: “Điều này thật tuyệt vời. Mỗi một diễn viên có thể chờ đợi cả đời để nhận được một kịch bản hay, một nhân vật tốt. Có khi thời gian chỉ là vài tháng, có lúc lại mất vài năm và thậm chí là hàng chục năm. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi gặp được một người như Seo Rae (nhân vật của Thang Duy trong Quyết tâm chia tay). Tôi rất biết ơn”.

Thang Duy trở thành diễn viên nước ngoài đầu tiên được vinh danh Ảnh hậu Rồng Xanh, giải thưởng phim ảnh uy tín và danh giá của làng điện ảnh xứ kim chi. Nhiều khán giả hi vọng mỹ nhân sinh năm 1979 cùng Quyết tâm chia tay tiếp tục tỏa sáng tại các giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Ngoài ra, Quyết tâm chia tay còn “càn quét” Rồng Xanh 2022 hạng mục Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Park Hae Il, Đạo diễn xuất sắc nhất - Park Chan Wook, Âm nhạc hay nhất - Jo Young Wook và Kịch bản hay nhất. Park Chan Wook không thể tham dự buổi lễ do bận quay phim ở nước ngoài, nhưng dàn diễn viên gồm Park Hae Il, Thang Duy, Lee Jung Hyun, Kim Shin Young và Go Kyung Pyo đã có mặt để ăn mừng thành công của bộ phim.





Các giải thưởng đáng chú ý khác tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 43: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Oh Na Ra (phim Perhaps Love), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Byun Yo Han (Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy), Đạo diễn mới xuất sắc nhất - Lee Jung Jae (Săn lùng), Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất - Kim Hye Yoon (Cô gái trên xe ủi), Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - Kim Dong Hwi (In Our Prime), Ngôi sao được yêu thích: Go Kyung Pyo, IU, Daniel Henney, YoonA (SNSD)…

Phim điện ảnh bị cấm chiếu tại Việt Nam là The Roundup (Ngoài vòng pháp luật 2) thắng 2 giải Rồng Xanh 2022, gồm: Kỹ xảo xuất sắc nhất và Giải Bình chọn của khán giả cho Phim được yêu thích nhất.