Lee Min Ho điển trai trong ‘Ask the Stars’

Ask the Stars (hay còn gọi là When the Stars Gossip) là dự án truyền hình xứ kim chi nhận được nhiều sự quan tâm bởi quy tụ hai ngôi sao Hàn đình đám là Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Mới đây, bộ phim bất ngờ tung loạt ảnh “nhá hàng” đầu tiên hé lộ nhiều chi tiết xoay quanh hai nhân vật chính. Đặc biệt, Lee Min Ho gây ấn tượng với gương mặt điển trai không góc chết.

Trong Ask the Stars, Lee Min Ho đảm nhận vai bác sĩ phụ khoa Gong Ryong. Anh chi số tiền khổng lồ để được du hành vào vũ trụ với tư cách là khách du lịch. Trong khi đó Gong Hyo Jin vào vai cơ trưởng Eve Kim có tính cách cầu toàn và không tha thứ cho bất kỳ sai lầm nào.

Cũng trong bộ ảnh lần này của Ask the Stars, khoảnh khắc hai nhân vật Gong Ryong và Eve Kim nhìn nhau giữa không gian rộng lớn cũng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Khán giả càng mong ngóng hơn vào màn hợp tác đầu tiên của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin trên màn ảnh nhỏ.

Ask the Stars kể về chuyện tình của một phi hành gia và một khách du lịch tại một trạm vũ trụ. Bộ phim do Park Shin Woo làm đạo diễn và Seo Sook Hyang viết kịch bản. Park Shin Woo nổi tiếng với các phim Đôi mắt thiên thần, Điên thì có sao, Tình yêu chốn đô thị… Trong khi đó, Seo Sook Hyang đứng sau thành công của Muôn kiểu ghen tuông, Pasta Hương vị tình yêu…





Ngoài Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, Ask the Stars còn quy tụ dàn sao Hàn, gồm: Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon, Lee El… Tác phẩm dự kiến phát hành vào năm 2023 nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Ask the Stars đánh dấu màn trở lại của Lee Min Ho sau thành công của vai diễn Koh Han Su trong sêri Pachinko. Còn đối với Gong Hyo Jin, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của cô sau Đóa trà trổ bông, tạo cơn sốt khi chiếu vào năm 2019. Hồi tháng 10, Gong Hyo Jin vừa kết hôn với bạn trai ca, nhạc sĩ Kevin Oh.