Thang máy tòa nhà Keangnam dừng đột ngột do mất điện, nhiều người mắc kẹt

Chiều 8.6, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một số người dân kẹt thang máy tại tầng 17, tòa nhà Keangnam Landmark 72 gây xôn xao.

Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

"Keangnam ngay lúc này. Mất điện làm thang máy dừng đột ngột ở tầng 17. Rất nhiều người gọi kêu cứu, nhưng một vài người không thể gọi vì họ chỉ có thể nói tiếng Hàn Quốc", thông tin trên Facebook viết.

Hình ảnh sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Đa số bình luận đều hoang mang, lo sợ cho những người bị mắc kẹt trong thang máy và mong bộ phận kỹ thuật của tòa nhà xử lý nhanh, đưa người dân ra ngoài an toàn. Một số bình luận khác cho rằng, đây là tình trạng chung của Hà Nội những ngày gần đây do mất điện đột ngột.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm đó trong thang máy có khoảng 10 - 12 người.

Người dân được đưa ra ngoài an toàn CTV

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo UBND P.Mễ Trì cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã cử lực lượng công an xuống tòa nhà Keangnam Landmark 72 để kiểm tra. Sự cố xảy ra do mất điện đột ngột không báo trước. Ngay sau đó, bộ phận kỹ thuật của tòa nhà đã xử lý kịp thời, đưa những người trong thang máy ra ngoài an toàn.

Theo lãnh đạo UBND P.Mễ Trì, rất may không có người dân nào bị thương. Hiện, tòa nhà đã được chạy máy phát, người dân đã đi lại bình thường.