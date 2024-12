Thắng Myanmar, nhưng Indonesia không mạnh

Đội tuyển Indonesia mang đến AFF Cup 2024 lực lượng rất trẻ. Danh sách 26 cầu thủ chính thức của đội bóng xứ sở vạn đảo có đến 24 gương mặt thuộc lứa U.21, với nhiều cái tên chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Sở dĩ, ông Shin Tae-yong gọi nhiều gương mặt trẻ bởi đội tuyển Indonesia gặp khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ, do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB chủ quản có quyền không nhả người. Bên cạnh đó, đây cũng là bước đi để chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Indonesia, nhằm hướng tới việc xây dựng lực lượng cho SEA Games 2025 tại Thái Lan và đấu trường U.23 châu Á năm 2026.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024

3 cầu thủ nhập tịch được HLV Shin Tae-yong điền tên vào đội tuyển Indonesia dự AFF Cup 2024 là Rafael Struick, Justin Hubner và Ivar Jenner. Đáng chú ý, trong số này chỉ có Rafael Struick tập trung kịp thời cùng đội bóng xứ vạn đảo, để chuẩn bị cho trận khai màn của bảng B - AFF Cup 2024 gặp Myanmar. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn chưa thể thuyết phục CLB chủ quản cho Justin Hubner và Ivar Jenner trở về hội quân với đội tuyển quốc gia.

Asnawi Mangkualam ghi bàn duy nhất trận đấu cho Indonesia ẢNH: AFP

Người hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo bước đầu có cơ sở để hoài nghi về quyết định lựa chọn nhân sự của HLV người Hàn Quốc, khi đến lúc này vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy Justin Hubner và Ivar Jenner sẽ xuất hiện tại AFF Cup 2024. Đội hình xuất phát của đội tuyển Indonesia ở trận ra quân gặp Myanmar không có cầu thủ nhập tịch nào. Rafael Struick vừa rời CLB chủ quản để hội quân cùng đội tuyển Indonesia nên chưa đảm bảo thể lực để ra sân ngay từ đầu. Bên cạnh đó, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong tay ông Shin vào lúc này là Asnawi Mangkualam cũng vắng mặt trong đội hình chính, vì lý do tương tự Rafael Struick.

Trước trận đấu, đội tuyển Indonesia được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đội chủ nhà Myanmar. Tuy nhiên, việc Indonesia không có lực lượng mạnh nhất khiến trận đấu sớm nhất của bảng B trở nên rất gay cấn. Thậm chí, đội bóng do ông Shin Tae-yong dẫn dắt còn bị lép vế hơn so với Myanmar. Trong hơn 45 phút thi đấu của hiệp 1, đội tuyển Indonesia chỉ có thể làm tốt hơn đối thủ về tỷ lệ cầm bóng. Phía ngược lại, đội tuyển Myanmar dù không lấn lướt về thế trận nhưng lại có đến 9 pha dứt điểm (so với 6 của Indonesia) và 3 cú sút đưa bóng đi trúng đích (so với 0 của Indonesia). Myanmar đã ở rất gần với bàn thắng mở tỷ số, nếu cú sút hiểm hóc của Zaw Win Thein không đưa bóng đi trúng xà ngang ở phút 38.

Có thể thấy, việc thiếu vắng những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình khiến Indonesia không thể triển khai lối chơi một cách mạch lạc. Đội bóng xứ vạn đảo thiếu một cầu thủ giữ nhịp và "chia bài" tốt ở khu vực trung tuyến. Trong khi đó, chủ nhà Myanmar với nền tảng thể lực còn sung mãn trong hiệp 1 đã chơi áp sát cường độ cao, gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của ông Shin Tae-yong.

Mặt trận tấn công của Indonesia trở nên khởi sắc hơn khi những cầu thủ nổi bật như Asnawi Mangkualam và Rafael Struick được tung vào sân từ đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Indonesia chỉ có thể ghi bàn thắng duy nhất nhờ "đặc sản" ném biên. Cú ném biên mạnh của Pratama Arhan đã phát huy tác dụng, tạo ra cơ hội cho Asnawi Mangkualam tung cú sút quyết định ghi bàn duy nhất trận đấu.

Đội tuyển Indonesia đã có được điều mình cần, đó là 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân AFF Cup 2024. Tuy nhiên, những gì diễn ra cho thấy đội bóng của ông Shin Tae-yong được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.