Thắng nghẹt thở LYON, HLE vào chung kết MSI 2026

Đúng như kỳ vọng, LYON bước vào loạt BO5 với quyết tâm tạo nên địa chấn. Đại diện LCS chơi đầy tự tin, sẵn sàng đôi công với HLE và liên tục tạo ra thế trận cân bằng trước hạt giống số 1 LCK.

HLE là đội vươn lên dẫn trước sau game đấu mở màn. Nhưng LYON không hề nao núng. Đại diện LCS nhanh chóng gỡ hòa ở ván 2 bằng lối chơi kỷ luật, trước khi tạo nên bước ngoặt của cả loạt trận ở game 3.

Dù bị dẫn hơn 5.000 vàng trong phần lớn thời gian thi đấu, LYON vẫn kiên trì kéo trận đấu về giai đoạn cuối. Sự nóng vội cùng những sai lầm liên tiếp của HLE đã mở ra cơ hội để đại diện LCS lật ngược thế cờ. Màn comeback đầy cảm xúc không chỉ giúp LYON vươn lên dẫn trước 2-1, mà còn đẩy hạt giống số một LCK vào thế chân tường, buộc phải giành chiến thắng ở hai ván đấu còn lại nếu không muốn dừng bước.

Bước sang game 4, LYON tiếp tục là đội nắm quyền kiểm soát. Họ vượt trội về lượng vàng, chiếm ưu thế ở các mục tiêu lớn và duy trì nhịp độ trận đấu theo ý mình. Tuy nhiên, chỉ một pha xử lý thiếu chính xác trong giao tranh tại khu vực bùa đỏ đã khiến mọi lợi thế tan biến. HLE lập tức trừng phạt sai lầm đó, giành Baron và nhanh chóng lật ngược thế trận để cân bằng tỷ số 2-2.

Lần đầu tiên tại MSI 2026, giai điệu Silver Scrapes vang lên, báo hiệu một ván đấu sinh tử. Khán giả kỳ vọng vào thêm một màn giằng co nghẹt thở. Thế nhưng, game quyết định lại diễn ra theo kịch bản hoàn toàn trái ngược.

Khán giả chủ nhà Hàn Quốc đứng ngồi không yên khi LYON dẫn trước HLE 2-1 ẢNH: LOLESPORTS

Zeus nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên. Cầm trong tay Aatrox, đường trên của HLE đã có tình huống hủy thành công pha Nhất Thống của Dhokla, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch hỗ trợ giao tranh của LYON. Khoảnh khắc then chốt ấy mở ra cơ hội để bộ đôi Gumayusi và Delight giành chiến công đầu ở đường dưới. Không dừng lại ở đó, Delight tiếp tục trở thành điểm sáng với những pha kéo Blitzcrank chuẩn xác, liên tục mở ra các tình huống giao tranh có lợi cho HLE. Bị đối thủ kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, LYON gần như không còn cơ hội chống trả và chấp nhận thất bại chỉ sau 21 phút thi đấu.

Dù phải dừng bước, LYON vẫn xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Từ một đội tuyển bị đánh giá thấp, họ lần lượt vượt qua FUR, Team Secret Whales và G2 Esports để tiến sâu ngoài mọi dự đoán, trở thành hiện tượng lớn nhất của giải đấu năm nay.

Chiến thắng nghẹt thở trước LYON giúp HLE giành tấm vé còn lại vào chung kết MSI 2026, đồng thời mở ra cơ hội tái đấu Bilibili Gaming. Trước đó, chính đại diện LPL đã đánh bại HLE ở chung kết nhánh thắng để trở thành đội đầu tiên góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Màn tái ngộ này càng trở nên đáng chú ý sau phát biểu của Knight. Người chơi đường giữa của BLG cho rằng T1 mới là đối thủ khiến đại diện LPL cảm thấy áp lực nhất, trong khi HLE không mang đến quá nhiều sức ép về mặt tâm lý. Đó là minh chứng cho sự tự tin của BLG, nhưng cũng có thể trở thành động lực để Zeus và các đồng đội bước vào trận chung kết với quyết tâm phục hận.

Với HLE, đây không chỉ là cơ hội đòi lại món nợ trước BLG mà còn là thời khắc để chinh phục danh hiệu MSI đầu tiên trong lịch sử tổ chức ngay trên sân nhà Hàn Quốc. Trong khi đó, BLG chỉ còn cách chiếc cúp vô địch đúng một chiến thắng để khẳng định vị thế của LPL trên đấu trường quốc tế. Liệu HLE sẽ viết nên màn phục hận hoàn hảo, hay BLG sẽ tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình? Câu trả lời sẽ có ở trận chung kết MSI 2026.