Tháng thứ 4 liên tiếp Việt Nam đón trên 1 triệu khách quốc tế

"Nếu bạn có thể đi cáp treo đến Đấu trường La Mã, bạn đang ở Việt Nam" - tiêu đề bài viết mới đăng tải trên The New York Times (Thời báo New York) mở ra hành trình khám phá hệ thống cáp treo tại Việt Nam của tác giả, cũng là nhân vật trải nghiệm - Patrick Scott.