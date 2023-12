Thanh âm ngọt ngào sôi động từ bốn phương tụ hội

Với chủ đề Giai điệu bốn mùa, tuần lễ âm nhạc quốc tế góp phần chuyển tải các giá trị và thông điệp của tỉnh Thừa Thiên - Huế, một thành phố đang trên đà phát triển thành một đô thị hiện đại, hài hòa, bền vững, mang những nét đặc trưng riêng biệt của một cố đô xưa.

Hàng nghìn khán giả tham dự chương trình khai mạc TRẦN THIỆN

Chương trình nghệ thuật khai mạc là biểu diễn ca múa nhạc, được dàn dựng sôi động, diễn ra trong không gian rực rỡ, kết hợp hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng tiên tiến, đem đến cho khán giả những cảm xúc khó quên.



Tuy tổ chức vào mùa đông, mùa mưa rét của Huế, song sức hút của âm nhạc và không gian biểu diễn âm nhạc đương đại sáng tạo, độc đáo, ngẫu hứng, nhân văn vẫn được công chúng nhiệt tình tham gia, đón nhận.

Festival Huế vẫn luôn là nơi quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đại diện và mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa khác nhau; đặc biệt, là nơi quy tụ các loại hình nghệ thuật đặc trưng mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

The Redlight Band, ban nhạc của Huế, biểu diễn cực "cháy", sôi động, mang lại không khí hào hứng thu hút người xem BẢO MINH

Sau đêm khai mạc, chương trình các đêm 9 và 10.12 sẽ tiếp tục giới thiệu các chương trình biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ, nhóm nhạc quốc tế: Andrienne Mack-Davis và DJ 32 French đến từ Mỹ, Sébastien Tellier đến từ Pháp, Malik Djoudi đến từ Cộng đồng đô thị Grand Poitiers Pháp...

Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023 sẽ kết thúc với Huế by light - The live show, một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng đặc sắc, biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp - Việt, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam do Đại sứ quán Pháp phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức vào tối 12.12.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm làm nhạc công tại đêm khai mạc

Huế by light - The live show xây dựng xoay quanh chủ đề "Bốn mùa", trào lưu tân nghệ thuật (Art Nouveau) kết hợp cùng nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, chủ nghĩa tối giản với rồng và phượng, hay trào lưu nghệ thuật trang trí (Art Deco) cùng với những loài cây cỏ mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt Nam.