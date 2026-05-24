Thanh Bình bị khán giả gọi điện thoại chỉ trích vì vai ông Bân

Thanh Bình áp lực trước phản ứng quá khích của khán giả

Tham gia chương trình giao lưu cùng các diễn viên Nợ đời vay trả, Thanh Bình cho biết bên cạnh niềm vui khi bộ phim được công chúng đón nhận, anh không khỏi áp lực khi nhân vật của mình phải nhận làn sóng chỉ trích từ người xem.

"Khán giả tức giận đến mức lôi cả tên thật của tôi và bạn diễn ra chửi. Rất nhiều tin nhắn phẫn nộ gửi đến tôi", nam diễn viên bày tỏ.

Thậm chí, phản ứng của khán giả còn đi xa hơn khi có người tìm được số điện thoại cá nhân của anh để chất vấn trực tiếp. Thanh Bình kể lại: "Khán giả gọi điện trực tiếp cho tôi để hỏi: 'Tại sao lại đối xử với vợ như vậy?', 'Sao mày lại tin con Phấn?'. Lúc đó, tôi không thể giải thích với từng người rằng đó chỉ là phim".

Tạo hình nhân vật ông Bân do Thanh Bình thủ vai trong phim Nợ đời vay trả Ảnh: ĐPCC

Nam diễn viên thừa nhận bản thân có chút chạnh lòng vì phản ứng của khán giả gây ảnh hưởng đến tâm lý gia đình và các con khi đọc được những lời bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, anh cho rằng việc nhân vật bị phản ứng dữ dội chứng tỏ các diễn viên đã thể hiện được đúng tính chất của vai diễn và chạm vào cảm xúc của người xem.

Trước những ý kiến so sánh tính cách ngoài đời và trên màn ảnh, Thanh Bình khẳng định bản thân và nhân vật ông Bân hoàn toàn khác biệt. Theo nam diễn viên, ngay từ khi đọc kịch bản, anh đã xác định ông Bân là một người gia trưởng, bảo thủ, nhưng có tình cảm mãnh liệt với vợ (bà Mai). Thanh Bình cũng mong khán giả xem xét bối cảnh phim ở thời xưa, sẽ có diễn biến tâm lý và hành động khác với đàn ông hiện đại.

Nhìn nhận về sự sa ngã của ông Bân với cô Phấn, Thanh Bình cho biết: "Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã biết nhân vật ông Bân sai. Sai là sai, không thể bào chữa bằng lý do say xỉn, mất kiểm soát hay bất kỳ lý do nào khác. Phim nằm ở bối cảnh thời hậu phong kiến, thời kỳ phân tầng giai cấp rất rõ ràng. Những người giàu có nhất nhì Nam kỳ lục tỉnh thời đó sẽ có sự gia trưởng, độc đoán hơn người bình thường, không thể so sánh với thời hiện đại".

Nợ đời vay trả được xem là bộ phim nối tiếp khung giờ phát sóng của dự án thành công trước đó là Bóng ma hạnh phúc, nhiều khán giả đã đặt nhân vật ông Bân lên bàn cân so sánh với nhân vật Dũng của Lương Thế Thành.

Phản hồi về điều này, Thanh Bình cho rằng hai bộ phim sở hữu hai chất liệu khác nhau và khó có thể so sánh trực tiếp. Điểm tương đồng có thể là cả hai tác phẩm đều đạt hiệu ứng tốt và cùng khai thác tuyến câu chuyện có yếu tố người thứ ba. Tuy nhiên, bối cảnh, thời đại và môi trường sống của các nhân vật ở hai phim hoàn toàn khác biệt.

Nam diễn viên bật mí: "Bộ phim mới đi được 10 tập, chưa thể nói lên hết toàn bộ tính cách con người của nhân vật này. Ở giai đoạn sau, tôi xây dựng nhân vật theo hướng rất đau thương. Ông Bân sẽ phải gặm nhấm nỗi hận trong sự cô độc và phải gánh chịu luật nhân quả".