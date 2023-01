'Thành công của NAPAS là những con số biết nói'

Giảm 1.743 tỉ đồng phí dịch vụ cho các thành viên

Báo cáo về kết quả triển khai hoạt động của NAPAS trong năm 2022, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS, cho biết dưới sự chỉ đạo sát sao của NHNN và hội đồng quản trị, trong năm 2022 NAPAS đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được NHNN giao.

Cụ thể, đảm bảo hạ tầng vận hành an toàn, ổn định và thông suốt; thanh toán thẻ trực tuyến và dịch vụ Chuyển nhanh NAPAS 247 đạt 99,996%. Trong đó, NAPAS luôn chuẩn bị sẵn sàng về hệ thống và nguồn lực; xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin quan trọng, song song mở rộng năng lực xử lý để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng lượng giao dịch lớn trong các thời gian cao điểm.

Hoạt động thanh toán điện tử tiếp tục tăng trưởng nhanh trong năm 2022 với tổng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch thực hiện qua NAPAS tiếp tục tăng tương ứng là 96,5% và 87,3% so với năm 2021. Tiếp tục ghi nhận tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt trên tổng giao dịch xử lý qua hệ thống NAPAS giảm, từ 12% trong năm 2021 xuống mức 6,56% của năm 2022.

Tỷ trọng giao dịch thẻ chip thực hiện qua hệ thống NAPAS tiếp tục tăng từ 26% năm 2021 lên đến hơn 60% năm 2022. Dịch vụ chuyển nhanh NAPAS 247 bằng mã VietQR cũng có sự tăng trưởng ấn tượng sau hơn 1 năm ra mắt, thanh toán bằng mã VietQR đã trở thành một trong các hình thức thanh toán phổ biến và được thị trường đón nhận vì sự thuận thiện, đơn giản và chi phí thấp.

Cũng trong năm qua, NAPAS đã hoàn thành triển khai nhiều dự án trọng điểm. Có thể kể đến như hoàn thành dự án triển khai kết nối liên thông dịch vụ chuyển nhanh NAPAS 247 với tài khoản Mobile Money của 2 đơn vị là VNPT và Viettel; mở rộng hình thức thanh toán bằng mã VietQR trên Cổng dịch vụ công quốc gia với 17 ngân hàng; các dự án tăng cường kết nối quốc tế các tổ chức thẻ và công ty chuyển mạch của nhiều quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia, Nga.

Bên cạnh đó, NAPAS đã mở rộng hệ sinh thái thanh toán và gia tăng tiện ích cho người dùng thông qua thúc đẩy hợp tác các ngân hàng và công ty tài chính tham gia phát hành thẻ tín dụng nội địa; triển khai mở rộng dịch vụ thanh toán Vinbus cho khách hàng của 18 ngân hàng.

Không chỉ phối hợp triển khai đa dạng các sản phẩm, dịch vụ với nhiều tiện ích và chi phí hợp lý đáp ứng nhu cầu thanh toán của mọi người dân, từ thành thị đến khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, NAPAS còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các tổ chức thành viên trong năm 2022. Cụ thể, chương trình hỗ trợ tổ chức thành viên hoàn thành chuyển đổi thẻ chip theo tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của NHNN; các chương trình marketing, ưu đãi nhằm khuyến khích thói quen thanh toán của người dân...

Riêng đối với chương trình miễn, giảm phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ, tổng phí NAPAS đã giảm cho các tổ chức thành viên trong năm 2022 đạt 1.743 tỉ đồng.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng đã ghi nhận kết quả và những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ của NAPAS đạt được trong năm 2022.





Phó thống đốc nhấn mạnh việc tiếp tục giảm tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt so với tổng các giao dịch và tăng về tỷ trọng xử lý thẻ chip VCCS - tiêu chuẩn thẻ chip nội địa được xử lý qua hệ thống NAPAS trong năm 2022 là những con số biết nói cho thấy sự phát triển trong hoạt động của NAPAS.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy triển khai thanh toán cho 7 nhóm dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tăng cường kết nối thanh toán quốc tế với một số quốc gia cũng là một điểm sáng trong hoạt động của NAPAS trong năm 2022.

Năm 2023, Phó thống đốc đề nghị NAPAS tiếp tục tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc.

Thứ hai, phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ Công an và các vụ, cục NHNN triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống. Song song với đó quan tâm tới công tác phòng chống rửa tiền, quản lý rủi ro giao dịch gian lận giả mạo, giảm thiểu thiệt hại cho người dân trước các đối tượng lừa đảo.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp các đơn vị cung ứng dịch vụ nâng cao trải nghiệm khách hàng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tiện lợi và an toàn.

Thứ tư, tiếp tục thúc đẩy triển khai thanh toán dịch vụ công cả về số lượng dịch vụ lẫn số người dùng, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm như y tế và giáo dục.

Thứ năm, tăng cường công tác truyền thông giúp công chúng hiểu được hoạt động sự thuận tiện, an toàn của thanh toán không dùng tiền mặt cũng như các sản phẩm dịch vụ, hoạt động của công ty.

Thứ sáu, tiếp tục chăm lo đời sống người lao động và cơ chế thu hút chuyên gia giỏi trong lĩnh vực thanh toán.

Kết thúc hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS, thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công ty cam kết chủ động và phối hợp chặt chẽ cùng các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán, đối tác trong nước và quốc tế xây dựng và phát triển hệ sinh thái thanh toán số đa dịch vụ, đa tiện ích, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phổ cập tài chính toàn diện, hướng đến mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, quốc gia số mà Đảng và Chính phủ đặt ra.