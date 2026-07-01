Thành Danh trở thành thủ khoa TP.HCM với bí quyết đặc biệt

Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết học tập của thủ khoa này không phải cày thật nhiều đề, mà là dành thời gian phân tích và sửa từng lỗi sai.

Vừa biết mình là thủ khoa tốt nghiệp THPT và thủ khoa khối A00 của TP.HCM với tổng điểm 38,25, Lê Thành Danh, học sinh lớp 12A1, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương (TP.HCM) cho biết cảm xúc đầu tiên của em là không dám tin.

Danh chụp ảnh cùng thầy giáo của mình ẢNH: NVCC

"Dù đã cố gắng rất nhiều trong suốt quá trình ôn tập nhưng em vẫn rất bất ngờ. Khi biết kết quả, em thật sự xúc động và không nghĩ mình lại đạt được danh hiệu vinh dự như vậy", Danh chia sẻ.

Danh cho biết việc đầu tiên mà em làm sau khi biết điểm là gọi điện báo tin cho gia đình và thầy cô. Với Danh, đây là thành quả xứng đáng sau nhiều tháng kiên trì học tập và nhận được sự đồng hành của những người luôn tin tưởng em.

Điều đặc biệt là khi được hỏi về bí quyết để đạt thành tích gần như tuyệt đối, Danh thật thà cho rằng bản thân không có phương pháp quá khác biệt.

"Em nghĩ quan trọng nhất là phải nắm thật vững kiến thức và học từ những sai sót của mình. Làm ít đề cũng không sao, nhưng mỗi đề đã làm phải sửa thật kỹ. Phải hiểu vì sao mình sai và tìm cách không lặp lại lỗi đó nữa", nam sinh nói.

Theo Danh, nhiều học sinh thường có xu hướng làm thật nhiều đề để tăng tốc trước kỳ thi. Tuy nhiên, em lựa chọn cách học chậm nhưng chắc, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

Trong suốt quá trình ôn luyện, Danh luôn dành nhiều thời gian rà soát lại từng lỗi nhỏ, bổ sung những phần kiến thức còn hổng và ghi chép cẩn thận để tránh lặp lại trong những lần làm bài sau.

Bên cạnh việc tự học, Danh cho rằng sự hỗ trợ của thầy cô và bạn bè cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Nam sinh cho biết học hỏi nhiều điều từ bè bạn ẢNH: NVCC

"Em luôn tận dụng sự hướng dẫn của thầy cô. Những kinh nghiệm, kỹ năng làm bài mà thầy cô chia sẻ giúp em tiếp cận vấn đề hiệu quả hơn. Còn khi trao đổi, tranh luận với bạn bè, em nhớ kiến thức sâu hơn và có thể mở rộng vấn đề ở nhiều góc nhìn khác nhau", Danh chia sẻ.

Không chỉ đạt điểm cao ở các môn tự nhiên, Danh còn đạt 8,5 điểm ngữ văn. Nam sinh đánh giá đề thi ngữ văn năm nay có nhiều điểm mới và khuyến khích thí sinh thể hiện tư duy.

"Câu hỏi em ấn tượng nhất là "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam". Theo em, đây là một câu hỏi khá mở, tạo cơ hội để học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân thay vì chỉ học thuộc kiến thức”, Danh nhận xét.

Đối với những câu hỏi mở như vậy, Danh nói em thường chủ động đưa về những chủ đề quen thuộc để triển khai.

"Em liên hệ đến những vấn đề như thành công, sự nỗ lực, tinh thần vượt qua thất bại rồi từ đó mở rộng thêm các luận điểm. Cách này giúp em dễ sắp xếp ý tưởng và trình bày mạch lạc hơn”, Danh nói.

Tập thể lớp của Danh ẢNH: NVCC

Sau kỳ thi, Danh nói rằng em dự định đăng ký theo học ngành sư phạm Toán của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Với nam sinh, nghề giáo không chỉ là công việc mà còn là cơ hội truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức cho các thế hệ học sinh sau này.

"Em thấy sư phạm là một ngành rất ý nghĩa. Em mong sau này có thể truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm mình đã tích lũy cho các em học sinh mang nhiều hoài bão giống như em hôm nay”, Danh bày tỏ.

Danh kể nguồn cảm hứng lớn nhất để em lựa chọn con đường này là thầy Phan Thanh Tùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1.

"Thầy là người mà em luôn ngưỡng mộ và cũng là hình mẫu nghề nghiệp mà em hướng tới trong tương lai", Danh chia sẻ.

Sau khi biết điểm, niềm vui của Danh như được nhân lên nhiều lần khi liên tục nhận được lời hỏi thăm, chúc mừng từ bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, bạn bè và thầy cô.

"Em thấy mình hạnh phúc không thể tả hết được. Em biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và nhà trường vì đã luôn dõi theo, động viên, dìu dắt em đến ngày hôm nay”, Danh xúc động nói.

