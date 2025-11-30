Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Thanh Hằng - Thanh Ngọc - Ngân Quỳnh hội tụ trong 'Những đứa con khác họ'

Hữu Tín
Hữu Tín
30/11/2025 17:47 GMT+7

Màn hội tụ hiếm hoi trên màn ảnh của 3 chị em nghệ sĩ tài danh: Thanh Hằng, Thanh Ngọc và Ngân Quỳnh trong bộ phim tâm lý gia đình 'Những đứa con khác họ' khiến khán giả háo hức.

Duyên nợ màn ảnh của Thanh Hằng - Thanh Ngọc - Ngân Quỳnh

Ít ai biết, Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Ngân Quỳnh (và cô em út NSND Thanh Ngân) là những truyền nhân đời thứ 3 của đại gia đình nghệ sĩ Hai Núi – Tư Hélene nức tiếng một thời tại Tiền Giang. Máu nghề chảy trong huyết quản từ nhỏ, cả 3 chị em đều lớn lên sau cánh gà sân khấu, tôi luyện bản lĩnh từ những ngày theo cha mẹ lưu diễn khắp các đoàn hát lớn nhỏ.

Nếu như cô chị cả Thanh Hằng được xem là một trong những cô đào tài sắc vẹn toàn nhất của sân khấu cải lương giai đoạn hoàng kim, từng giành giải Trần Hữu Trang năm 1991 và nổi tiếng với lối diễn đa dạng từ đào thương đến đào lẳng, thì 2 cô em lại có những ngã rẽ thú vị.

Thanh Hằng - Thanh Ngọc - Ngân Quỳnh hội tụ trong 'Những đứa con khác họ'- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Hằng - Thanh Ngọc - Ngân Quỳnh hội tụ trong "Những đứa con khác họ"

Ảnh: ĐPCC

Ngân Quỳnh từng khởi nghiệp với cải lương nhưng lại bén duyên và thành danh với tân nhạc, rồi sau đó trở thành "bà mẹ quốc dân" quen mặt của hàng loạt phim truyền hình ăn khách (như Về nhà đi con). Trong khi đó, Thanh Ngọc lại lặng lẽ và bền bỉ hơn. Chị không ồn ào trên truyền thông nhưng là gương mặt bảo chứng cho những vai diễn tính cách, gai góc và đòi hỏi chiều sâu tâm lý trên màn ảnh nhỏ phía nam.

Trong giới sân khấu và phim ảnh phía nam, 3 chị em Thanh Hằng, Thanh Ngọc và Ngân Quỳnh đều là những tên tuổi "gạo cội" với khả năng diễn xuất đa dạng. Tuy nhiên, để cùng sắp xếp được lịch trình và xuất hiện trong cùng một dự án phim dài tập, lại đảm nhận tuyến vai có liên quan mật thiết với nhau là điều không dễ dàng.

Chia sẻ về cơ duyên này, đạo diễn Lee Nghĩa cho biết đây là chủ đích của anh ngay từ khâu casting. "Thời điểm còn là nhà sản xuất, tôi đã có nhiều lần cộng tác cùng chị Ngân Quỳnh. Đến khi chuyển qua vai trò đạo diễn dự án này, nhận thấy kịch bản có nhiều nhân vật rất hợp với tính cách và sở trường của chị Thanh Hằng và Thanh Ngọc nên tôi quyết định mời cả 3 chị em cùng tham gia", nam đạo diễn tiết lộ.

Thanh Hằng - Thanh Ngọc - Ngân Quỳnh hội tụ trong 'Những đứa con khác họ'- Ảnh 2.

Những mối quan hệ giữa người thân khác họ được khai thác đa chiều

Ảnh: ĐPCC

Anh cũng khẳng định sự kết hợp này mang lại hiệu quả diễn xuất ngoài mong đợi: "Sự tương tác giữa ba chị em rất tốt và ăn ý. Cả ê kíp và 3 nữ nghệ sĩ đều thích làm việc cùng nhau, họ hiểu ý nhau trong từng ánh mắt, cử chỉ. Chính sự gắn kết đời thực đã giúp họ tạo nên không khí của một gia đình thực thụ trên phim, đồng thời tạo đất diễn và đẩy cao trào cảm xúc cho các diễn viên trẻ".

Hậu trường "tơi tả": Đốt chòi 3 lần, quay cảnh rượt đuổi 38 lần

Những đứa con khác họ mở đầu bằng cuộc sống yên bình của gia đình ông Tùng (Đào Anh Tuấn) và bà Hằng (Thanh Hằng) cùng 3 người con: Trọng (Anh Tài), Dương (Đàm Phương Linh) và Duyên (PT Ngọc Diệp). Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi Quốc Thiên (Khôi Trần) bất ngờ xuất hiện, khẳng định ông Tùng là cha ruột mình.

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ, phần 1 tập trung khai thác quá khứ và thân phận thật của ông Tùng nên việc dựng cảnh gặp nhiều thách thức.

Đáng nhớ nhất là phân cảnh đốt căn chòi của ông Tùng ở vùng biên giới. Ê kíp đã phải dựng một căn chòi mới hoàn toàn ven sông để thực hiện cảnh quay. "Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, khi bắt đầu quay thì mưa lớn trút xuống khiến căn chòi ướt sũng, không thể cháy được. Đến hôm sau, chúng tôi phải quay lại, tưới thêm xăng để kích lửa nhưng vẫn gặp trục trặc. Chưa kể đường đi lầy lội bùn đất khiến các diễn viên quần chúng đóng vai dân làng chữa cháy di chuyển vô cùng vất vả", đạo diễn kể lại và cho biết đã phải thực hiện cảnh đốt chòi đến lần thứ 3 mới hoàn thành.

Thanh Hằng - Thanh Ngọc - Ngân Quỳnh hội tụ trong 'Những đứa con khác họ'- Ảnh 3.

Diễn viên Anh Tài và Thùy Trang trong một phân cảnh của phim

Ảnh: ĐPCC

Một kỷ niệm "nhớ đời" khác là cảnh mở màn bắt cướp giật điện thoại giữa khu phố sầm uất. Do hiếu kỳ, người dân vây quanh xem quá đông khiến việc ghi hình bị gián đoạn liên tục. Đoàn phim đã phải quay đi quay lại đến 38 lần mới có được phân đoạn rượt đuổi ưng ý.

Bộ phim tâm lý - gia đình Những đứa con khác họ của đạo diễn Lee Nghĩa sẽ phát sóng lúc 19 giờ 45 hằng ngày từ 1.12 trên MyTV và SCTV14.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hằng Thanh Ngọc Ngân Quỳnh Những đứa con khác họ nghệ sĩ Hai Núi – Tư Hélene cải lương Về nhà đi con
