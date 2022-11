Thanh Hằng, Thoại Mỹ khóc nghẹn khi thí sinh khiếm thị hóa thân thành NSND Thanh Tuấn

Mở đầu đêm thi là trích đoạn Phạm Công Cúc Hoa do Nguyễn Phước (hóa thân NSND Thanh Tuấn) thể hiện, cùng với sự trợ diễn của NSƯT Quỳnh Hương và nghệ sĩ Gia Linh. Vì Nguyễn Phước vốn là một người khiếm thị nên giám đốc nghệ thuật NSƯT Hữu Quốc đã chỉnh sửa lại trích đoạn cho phù hợp với nam thí sinh. Theo đó Nguyễn Phước vào vai Tấn Lực bị dì ghẻ ném cái chén vào mặt nên mắt tạm thời không nhìn được, phải nhờ em gái Nghi Xuân (Gia Linh) dẫn đi thăm mộ mẹ.

Trích đoạn kinh điển về tình mẫu tử này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của các giám khảo và khán giả. NSƯT Thoại Mỹ nhận xét: “Nguyễn Phước ca vọng cổ rất ngọt ngào, rất ấn tượng. Phải nói là từng câu nói phát âm của em làm chị Mỹ nghẹn lòng, đã rơi rất nhiều nước mắt. Em diễn vai này phải nói là giống như là Hữu Quốc đặt để cho em đúng chỗ”.

Tiếp lời, nghệ sĩ Thanh Hằng cũng không kiềm được nước mắt khi chia sẻ: “Em chưa hát câu nào mà từ trong Gia Linh dìu em ra là chị đã khóc rồi. Tấn Lực phiên bản của Phước là lần đầu tiên mới có. Nghe Gia Linh nói một câu "bà dì ghẻ lấy cái chén chọi trúng con mắt anh Tấn Lực" làm cho Thanh Hằng cảm thấy hay quá, rất là hợp lý”.

Tiết mục tiếp theo của đêm thi cũng là vở diễn ấn tượng từ thí sinh Bình An (hóa thân NSƯT Diệu Hiền) với trích đoạn Nữ tướng cờ đào cùng sự trợ diễn từ các nghệ sĩ Thanh Hồng, Lê Hùng, Minh Tiến. Bình An chia sẻ để vào vai diễn để đời này của thần tượng thì nữ thí sinh đã qua đi thăm nghệ sĩ Diệu Hiền bên viện dưỡng lão vài lần. “Cô Diệu Hiền chỉ cách ca chứ không chỉ cách diễn, tại cô đã yếu rồi không có đứng lên được”, Bình An cho biết.





Nghe xong lời này, NSƯT Thoại Mỹ rưng rưng: “Con luôn thần tượng tài năng của cô. Dù tuổi cao sức yếu nhưng cô vẫn truyền lửa và chỉ dạy những gì tinh túy nhất của cô cho thế hệ trẻ. Con nghĩ nếu cô xem tập này phát sóng cô sẽ thật vui và hạnh phúc vì một hình tượng quá thật là giống cô. Giống từng bước đi, từng câu vọng cổ. Bình An không bỏ sót một chút gì".

NSƯT Kim Tử Long cũng dành lời khen ngợi Bình An: “Em ca quá tuyệt vời! Những cái luyến láy và ngân của em giống như cô Diệu Hiền 90%”. Nghệ sĩ Thanh Hằng cũng đồng tình: “Em bây giờ 10 điểm rồi đó, em đã làm đúng tiêu chí của chương trình là diễn và ca giống thần tượng".

Sau hai tập 15 và 16 chương trình Nghệ sĩ thần tượng, đã có 5 thí sinh thể hiện tài năng của mình. Vẫn còn 5 thí sinh nữa sẽ góp mặt trong vòng bán kết (tập 17, 18) và ban giám khảo sẽ chọn ra những cái tên xứng đáng nhất để bước vào đêm chung kết.