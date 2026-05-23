Thanh Hiền bật khóc vì bị chê đóng tiểu tam mà xấu

Trong phần câu hỏi của chương trình On Trending, Thanh Hiền không giấu được xúc động khi nhắc đến vai Phấn trong Nợ đời vay trả. Nữ diễn viên cho biết dù nhận được nhiều sự động viên từ gia đình, đặc biệt là lời khen từ chồng, cô vẫn chạnh lòng trước những phản ứng trái chiều của khán giả dành cho nhân vật.

Thanh Hiền rớt nước mắt chia sẻ áp lực khi bị khán giả chê ngoại hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thanh Hiền cho hay đây là vai diễn cô đầu tư rất nhiều cảm xúc và tâm huyết. Tuy nhiên, ngay từ tập đầu phát sóng, nữ diễn viên đã chịu áp lực khi bị nhận xét “đóng tiểu tam mà xấu quá”. Cô cho biết thời điểm đầu, đoàn phim quay các phân đoạn Phấn về già trước nên phải sử dụng lớp hóa trang dày, lịch quay kéo dài liên tục từ 6 giờ sáng đến khuya, thậm chí có hôm tới 5 giờ sáng hôm sau. Vì vậy khi chuyển sang giai đoạn nhân vật còn trẻ, làn da và thần thái của cô chưa kịp hồi phục hoàn toàn như mong muốn.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn nhìn nhận có thể những tập đầu chưa thật sự làm khán giả thỏa mãn về hình ảnh nhân vật Phấn. Dù vậy, Thanh Hiền mong người xem có thể châm chước và ghi nhận sự nỗ lực của cô trong diễn xuất, đặc biệt với một vai phản diện nhiều tham vọng, thủ đoạn và có diễn biến tâm lý phức tạp. Thanh Hiền cũng không giấu được nỗi buồn khi nhiều khán giả quá nhập tâm vào vai diễn đến mức tràn vào trang cá nhân của cô để công kích, thậm chí dùng tên thật của diễn viên thay cho nhân vật để chỉ trích và mắng nhiếc.

Để lắng nghe chia sẻ của dàn diễn viên Nợ đời vay trả, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên Online, fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.