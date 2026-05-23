Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thanh Hiền bật khóc vì bị chê đóng tiểu tam mà xấu
Video Giải trí

Thanh Hiền bật khóc vì bị chê đóng tiểu tam mà xấu

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/05/2026 21:28 GMT+7

Thanh Hiền không kìm được xúc động khi bị khán giả chê ngoại hình không phù hợp với vai tiểu tam Phấn trong phim Nợ đời vay trả.

Trong phần câu hỏi của chương trình On Trending, Thanh Hiền không giấu được xúc động khi nhắc đến vai Phấn trong Nợ đời vay trả. Nữ diễn viên cho biết dù nhận được nhiều sự động viên từ gia đình, đặc biệt là lời khen từ chồng, cô vẫn chạnh lòng trước những phản ứng trái chiều của khán giả dành cho nhân vật.

Thanh Hiền bật khóc vì bị chê xấu khi đóng vai tiểu tam - Ảnh 1.

Thanh Hiền rớt nước mắt chia sẻ áp lực khi bị khán giả chê ngoại hình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thanh Hiền cho hay đây là vai diễn cô đầu tư rất nhiều cảm xúc và tâm huyết. Tuy nhiên, ngay từ tập đầu phát sóng, nữ diễn viên đã chịu áp lực khi bị nhận xét “đóng tiểu tam mà xấu quá”. Cô cho biết thời điểm đầu, đoàn phim quay các phân đoạn Phấn về già trước nên phải sử dụng lớp hóa trang dày, lịch quay kéo dài liên tục từ 6 giờ sáng đến khuya, thậm chí có hôm tới 5 giờ sáng hôm sau. Vì vậy khi chuyển sang giai đoạn nhân vật còn trẻ, làn da và thần thái của cô chưa kịp hồi phục hoàn toàn như mong muốn.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn nhìn nhận có thể những tập đầu chưa thật sự làm khán giả thỏa mãn về hình ảnh nhân vật Phấn. Dù vậy, Thanh Hiền mong người xem có thể châm chước và ghi nhận sự nỗ lực của cô trong diễn xuất, đặc biệt với một vai phản diện nhiều tham vọng, thủ đoạn và có diễn biến tâm lý phức tạp. Thanh Hiền cũng không giấu được nỗi buồn khi nhiều khán giả quá nhập tâm vào vai diễn đến mức tràn vào trang cá nhân của cô để công kích, thậm chí dùng tên thật của diễn viên thay cho nhân vật để chỉ trích và mắng nhiếc.

Để lắng nghe chia sẻ của dàn diễn viên Nợ đời vay trả, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên Online, fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Dàn diễn viên phim 'Nợ đời vay trả' họp mặt 'đấu tố' trong chương trình On Trending

Dàn diễn viên phim 'Nợ đời vay trả' họp mặt 'đấu tố' trong chương trình On Trending

Để lắng nghe những chia sẻ thú vị từ dàn diễn viên 'Nợ đời vay trả', mời quý khán giả đón xem chương trình livestream On Trending vào lúc 20 giờ ngày 21.5 trên các nền tảng Thanh Niên Online, Fanpage, Zalo Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hiền Dương Cẩm Lynh Thanh bình Hà Kim Nợ đời vay trả On trending
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận