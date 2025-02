Thanh Hóa: 27 người nhập viện do nổ pháo

Ngày 2.2, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu, điều trị trong hệ thống y tế dịp nghỉ tết Nguyên đán 2025 tăng cao so với dịp tết Nguyên đán 2024.

Đáng chú ý, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán 2025 (từ 27 tháng chạp năm Giáp Thìn đến mùng 4 tết), có 27 người nhập viện cấp cứu, điều trị thương tích do nổ pháo gây ra, tăng 50% so với dịp nghỉ tết Nguyên đán 2024.

Số người bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu, chữa trị cũng tăng cao, khi có tới 564 người bị thương tích do tai nạn giao thông, tăng hơn 45% so với dịp nghỉ tết Nguyên đán 2024.

Ngoài ra, số ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm cũng tăng hơn 90% so với dịp tết Nguyên đán 2024. May mắn không có bệnh nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra dịp tết Nguyên đán 2025, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh.

Sở Y tế Thanh Hóa cũng đưa ra dự báo những ngày sau dịp tết Nguyên đán 2025 số bệnh nhân nhập viện sẽ gia tăng nên các cơ sở y tế trên địa bàn đều đã có kế hoạch tiếp đón, chữa bệnh cho người dân.