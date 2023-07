Thanh Hóa: 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách từ tiền sử dụng đất giảm 60%

Trong buổi làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII diễn ra sáng 10.7 (kỳ họp diễn ra trong thời gian 2,5 ngày, từ 10 - 12.7), đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin đến kỳ họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tiền sử dụng đất thu được trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm đến 60% so với 6 tháng đầu năm 2022 MINH HẢI

Theo đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều lĩnh vực không đạt được theo kế hoạch, giảm so với cùng kỳ năm 2022, như: huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 66.000 tỉ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt gần 40% kế hoạch giao.

Đặc biệt, trong thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Thanh Hóa mới thu được 20.577 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 11.800 tỉ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 8.777 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ…

Một số lĩnh vực thu ngân sách giảm mạnh so với cùng kỳ như: Thu tiền sử dụng đất giảm đến 60%; thu thuế bảo vệ môi trường giảm 48%; thu thuế thu nhập cá nhân giảm 31%…

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn tới việc thu ngân sách Nhà nước một số lĩnh vực giảm mạnh là do tác động tiêu cực từ thị trường vốn, tài chính, bất động sản; ảnh hưởng từ việc áp dụng chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng cho năm 2023 được Quốc hội, Chính phủ thông qua.

Bên cạnh những kết quả còn khá khiêm tốn thì tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa cũng có những "điểm sáng", như ngành du lịch tỉnh này đã có sự bứt phá mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đón được hơn 8,3 triệu lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ngành du lịch đạt hơn 15.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2023 đứng đầu các tỉnh bắc Trung bộ; năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt cao nhất từ trước đến nay; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,49%...