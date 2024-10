Thanh Hóa: Bắt 2 phó chủ tịch H.Quảng Xương

Ngày 15.10, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 phó chủ tịch UBND H.Quảng Xương, là các ông Hà Thế Anh và Nguyễn Đình Dự.



Ông Hà Thế Anh ANH: PHÚC NGƯ

Lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can trên để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Trong sáng cùng ngày, một số cán bộ, nguyên cán bộ cấp xã ở H.Quảng Xương cũng đã bị bắt tạm giam, khởi tố để điều tra về hành vi nêu trên.

Đây là diễn biến tiếp theo của vụ án "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại H.Quảng Xương mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố trước đó.

Liên quan đến vụ án tên, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố các bị can, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam, gồm: Trần Văn Công (64 tuổi), cựu Chủ tịch UBND H.Quảng Xương; Chu Đức Khương (45 tuổi), Trưởng phòng TN-MT H.Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ (54 tuổi), Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính (H.Quảng Xương); Lê Đình Khoa (50 tuổi), Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng H.Quảng Xương, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Nguyễn Văn Luyện (55 tuổi), cán bộ địa chính UBND xã Quảng Trường, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính.

Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố rõ thông tin các bị can trên đã mắc sai phạm và gây hậu quả như thế nào khi còn giữ các chức vụ trong thời gian sai phạm. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, các bị can trên đã có nhiều vi phạm trong quản lý đất đai.