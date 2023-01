Thanh Hóa: Bắt giữ 2 thanh niên mua pháo về chơi tết

Ngày 3.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an H.Yên Định (Thanh Hóa) bắt giữ Lê Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ xã Định Liên, H.Yên Định, Thanh Hóa); và Lê Xuân Thành (33 tuổi, ngụ xã Yên Hùng, H.Yên Định) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép.

Trước đó, tối ngày 1.1, khi Lê Văn Hiếu đang vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ (loại 49 quả/hộp) do Trung Quốc sản xuất, đi qua khu vực bờ đê sông Mã thuộc địa bàn xã Định Liên thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an H.Yên Định phát hiện, bắt quả tang.





Khi đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở khẩn cấp của Lê Xuân Thành, và phát hiện người này đang tàng trữ 4 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả/hộp) cũng do Trung Quốc sản xuất.

Cả Thành và Hiếu đã bị bắt tạm giam, đều khai nhận mua số pháo trên để chơi Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới.