Thanh Hóa: Bắt nghi phạm buôn ma túy, tàng trữ 2 khẩu súng

Ngày 13.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Triệu Sơn vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 2 nghi phạm trong đường dây buôn bán ma túy từ Hòa Bình về Thanh Hóa tiêu thụ.



Nghi phạm Nguyễn Thanh Đồng (phải) và Lê Huy Đại CÔNG AN THANH HÓA

Hai nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Đồng (35 tuổi, ngụ H.Lương Sơn, Hòa Bình), Lê Huy Đại (28 tuổi, ngụ xã Hợp Thắng, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Đồng, công an thu giữ 1 bánh heroin, 1.500 viên hồng phiến, 2 khẩu súng quân dụng và 61 viên đạn, 111,5 triệu đồng và nhiều dao, kiếm các loại. Tất cả đều là tang vật liên quan đến hành vi buôn bán ma túy. Riêng khám xét nơi ở của Lê Huy Đại, công an thu giữ 345 viên hồng phiến.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Triệu Sơn, Lê Huy Đại đi lái máy xúc thuê ở H.Lương Sơn (Hòa Bình) và quen biết Nguyễn Thanh Đồng. Từ tháng 9 đến nay, Đồng đã cung cấp ma túy cho Đại đưa về Thanh Hóa bán lẻ.

Vụ án đang được Công an H.Triệu Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.