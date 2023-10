Hai người Lào chạy xe không biển số chở 12.000 viên ma túy vào Việt Nam

Ngày 13.10, Công an H.Đakrông (Quảng Trị) cho biết lúc 12 giờ ngày 12.10, trên QL9 đoạn qua địa phận khóm 1 (TT.Krông Klang, H.Đakrông), tổ công tác gồm Công an H.Đakrông phối hợp Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 thiếu niên chạy xe máy không biển số có dấu hiệu khả nghi.

Một trong hai thiếu niên Lào chạy xe máy không biển số, chở ma túy vào Việt Nam THANH LỘC

Sau khi cho dừng xe, lực lượng chức năng phát hiện hai thiếu niên này có chở chiếc hộp giấy đựng 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được chia nhỏ trong các bao ni lông.

Tại cơ quan công an, danh tính của hai nghi phạm được làm rõ là H.V.C và H.V.T (cùng 17 tuổi, cùng trú tại H.Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào).

Công an H.Đakrông đã chuyển giao toàn bộ tang vật và hai nghi phạm trên cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra theo thẩm quyền.