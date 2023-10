Sa lưới khi mang ma túy lên Đà Lạt tiêu thụ

Ngày 10.10, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm, gồm: Nguyễn Tấn Lộc (26 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt), Đỗ Việt Hoàng (24 tuổi, quê Phú Thọ, tạm trú Bình Phước) và Nguyễn Đức Minh (24 tuổi, Bình Dương) để tiếp tục điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng gần 1 giờ ngày 8.10, tại sảnh lễ tân khách sạn H.P (P.4, TP.Đà Lạt), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Lạt và Công an P.4 phát hiện Nguyễn Tấn Lộc có biểu hiện "lạ" nên đã phối hợp kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần Lộc có 1 túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng; đồng thời kiểm tra phòng thuê của Lộc ở khách sạn này phát hiện thêm 1 túi nilon cũng chứa chất tinh thể màu trắng (nghi ma túy) và 30 túi nilon nhỏ khác không chứa gì, 1 cân điện tử…

Lộc khai nhận những gói này là ma túy đá được mua của một người tên Hoàng ở khách sạn H.L.V (P.4) khoảng gần 1 tiếng trước. Gói trong túi quần được Lộc trích ra để đi giao cho người khác và số trên phòng là để bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp thực hiện thì bị công an bắt quả tang.

Ma túy phát hiện tại phòng khách sạn Lộc ở C.T.V

Xác minh đối tượng tại khách sạn H.L.V (P.4), khoảng gần 8 giờ cùng ngày, công an vào phòng 301, phát hiện Đỗ Việt Hoàng đang đứng ở hành lang phía sau của phòng. Thấy công an đến, Hoàng cầm trên tay vật màu trắng (nghi ma túy) và ném ra phía ngoài lan can, rớt trên mái tôn nhà dân phía sau. Công an tiến hành khống chế Hoàng ngăn chặn tẩu thoát, tiêu hủy chứng cứ.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên các mái tôn nhà dân, ngay phía dưới lan can phòng 301 có 2 gói ni lông, bên trong đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Hoàng đã thừa nhận 2 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá, do sợ bị công an phát hiện nên ném đi để tiêu hủy chứng cứ.

Ma túy Hoàng vứt xuống mái tôn nhà dân C.T.V

Công an tiếp tục kiểm tra tại phòng 302 phát hiện Nguyễn Đức Minh là người trung gian giới thiệu để Hoàng bán ma túy cho Lộc. Khoảng 23 giờ ngày 7.10, Hoàng đến ở tại phòng 301 khách sạn H.L.V, Minh cũng vào phòng này chơi.

Sau đó, Lộc đến gặp và được Hoàng bán cho số ma túy theo thỏa thuận. Lộc mang về phòng tại khách sạn H.P thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Còn Hoàng và Minh cùng nhau sử dụng ma túy tại khách sạn thì bị cơ quan công an kiểm tra.

Cũng theo cơ quan công an, trọng lượng nghi ma túy đá cả hai vụ nói trên khoảng hơn 80g, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành trưng cầu giám định để có căn cứ xử lý.