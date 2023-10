Vụ Ngọc Trinh thả 2 tay lái mô tô: CSGT phạt 'thầy' dạy lái, người giao xe

Ngày 11.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, liên quan đến vụ Ngọc Trinh thả 2 tay, nằm trên yên mô tô gây xôn xao mấy ngày qua, sau khi lập biên bản Ngọc Trinh, CSGT đã làm việc, lập biên bản phạt "thầy" dạy lái và cả 2 người giao mô tô cho người không đủ điều kiện lái xe.



Theo đó, Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức đã lập biên bản "thầy" dạy lái mô tô của Ngọc Trinh lỗi "nằm trên yên xe điều khiển xe" và "không có giấy phép lái xe". Theo xác minh, người này dù có bằng lái mô tô, nhưng đang trong thời gian bị Đội CSGT – TT Công an Q.8 tước bằng lái vì vi phạm nồng độ cồn.

CSGT đã phạt cả "thầy" dạy lái xe của Ngọc Trinh với 2 lỗi "nằm trên yên xe điều khiển xe", "không có bằng lái" Chụp màn hình

Ngoài ra, CSGT phạt thêm người giao xe cho "thầy" dạy lái lỗi "giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe". CSGT cũng phạt lỗi tương tự với người giao xe mô tô cho Ngọc Trinh dù biết nữ người mẫu không có bằng lái mô tô.

Công an đến nhà làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận vi phạm

Trả lời câu hỏi của PV về nghi vấn Ngọc Trinh đang quảng cáo cho các hãng mô tô, nguồn tin cho biết, qua quá trình làm việc, cơ quan chức năng chưa có đủ căn cứ để xác định đây là quảng cáo.

Ngọc Trinh vẫn để các hình ảnh lái xe nguy hiểm trên trang cá nhân với hàng triệu lượt theo dõi Chụp màn hình

Trước đó, qua đoạn clip Ngọc Trinh chạy mô tô trên cầu Ba Son, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cũng lập biên bản Ngọc Trinh lỗi "điều khiển phương tiện che lấp biển số", "không có giấy đăng ký xe", "không có giấy phép lái xe" và tạm giữ mô tô màu đỏ mang BS 59AA-001.51 do bà Trần Thị Ngọc Trinh đứng tên.

CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức đã lập biên bản Ngọc Trinh vì lỗi "nằm trên yên xe điều khiển xe", "không có giấy phép lái xe".

CSGT tạm giữ 2 xe mô tô, trong đó có chiếc xe do Ngọc Trinh đứng tên chủ sở hữu D.M

Với các clip được đăng tải trên trang mạng xã hội của Ngọc Trinh, CSGT xác định từng vị trí để có căn cứ làm việc, xử lý vi phạm. Theo đó, đoạn đường Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô là khu vực cầu Ba Son, thuộc địa bàn đảm trách của Đội CSGT Bến Thành.

Đoạn clip nữ người mẫu thả 2 tay khi lái mô tô là đường nội bộ Trần Bạch Đằng (P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) hiện nay do Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh quản lý, đầu tư và xây dựng trong dự án khu đô thị Thủ Thiêm chưa đưa vào sử dụng và chưa bàn giao cho nhà nước quản lý.

Với đoạn clip này, Công an TP.Thủ Đức đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước các clip của Ngọc Trinh, Phòng PC08 Công an TP.HCM cùng Công an TP.Thủ Đức đã phân công cán bộ trực tiếp trao đổi với Công an P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức) - nơi ở hiện nay của Ngọc Trinh và trao đổi với nữ người mẫu đồng ý làm việc tại nhà vì cô vừa té xe, đang bị thương ở chân không đi lại được.

Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đến 12 giờ 30 phút ngày 11.10, trên TikTok, Instagram của Ngọc Trinh vẫn còn clip buông 2 tay khi lái xe, nằm trên yên xe điều khiển xe.