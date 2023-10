CSGT TP.HCM tạm giữ xe mô tô trong clip của Ngọc Trinh, phạt lỗi không bằng lái

Chiều 9.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đang tạm giữ chiếc mô tô màu đỏ biển số 59AA-001.51 xuất hiện trong clip đăng tải trên Instagram của người mẫu Ngọc Trinh.

Công an vào cuộc vụ Ngọc Trinh đăng clip phóng mô tô trên cầu Ba Son

Theo đó, CSGT đã lập biên bản phạt T.T.N.T vì lỗi: không có giấy phép lái xe và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp. Đồng thời, CSGT tạm giữ chiếc mô tô này. Theo quy định, đến ngày ra quyết định xử phạt, T.T.N.T đóng phạt mới có thể nhận lại xe này.

CSGT tạm giữ xe mô tô vì xác định người điều khiển xe không có bằng lái D.M

Theo điểm b khoản 7 Điều 21 Nghị định 100/2019 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021, T.T.N.T có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng vì điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên mà không có bằng lái.

Với lỗi điều khiển xe gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp... N.T bị phạt thêm từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Clip: Ngọc Trinh đăng clip chạy mô tô biển số "đút gầm" trên cầu Ba Son

Trước đó, ngày 23.9, nữ người mẫu đăng tải clip một cô gái lái chiếc mô tô phân khối lớn, có biển số "đút gầm" lưu thông trên cầu Ba Son, hướng từ TP.Thủ Đức về Q.1. Qua quan sát, cô gái lái chiếc mô tô màu đỏ, mang biển số 59AA-001.51.

Đoạn cầu Ba Son hướng từ TP.Thủ Đức về Q.1 có một nửa cầu do Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức phụ trách, một nửa do Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phụ trách. Biển số xe trong clip là của T.T.N.T.