Thanh Hóa: Bắt tạm giam người cha dùng gậy đánh 2 con gái bị thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú (biệt danh Tú "lơ", 42 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi đánh gây thương tích cho 2 con gái ruột.

Các vết bầm tím trên thân thể 2 cháu N. và V.

ẢNH: CÔNG AN THANH

Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an P.,Hạc Thành (Thanh Hóa), khoảng hơn 11 giờ ngày 22.10, sau khi nấu cơm xong, Tú gọi 2 con gái là N.B.N (16 tuổi), và N.T.V (13 tuổi) từ trong phòng ngủ ra ăn cơm, tuy nhiên cả 2 cháu không ra mà ở trong phòng đóng cửa xem điện thoại.

Đến 14 giờ cùng ngày, thấy N. và V. vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại, Tú đã dùng gậy đánh vào vùng mông và các vùng khác của cháu N. và V. gây thương tích, bầm tím.

Đến tối cùng ngày, mẹ các cháu về thì phát hiện 2 con bị bố đánh nên đưa các cháu đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả giám định sức khỏe sau đó xác định cháu N. bị tổn hại sức khỏe 11%; cháu V. tổn hại sức khỏe 2%. Ngày xảy ra sự việc, cả cháu N. và V. đều dưới 16 tuổi.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực, như: năm 2006 bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2011 bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù giam về các tội giết người, cố ý gây thương tích, và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.