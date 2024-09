Thanh Hóa: Cán bộ địa chính phường làm giả giấy phép xây dựng

Ngày 29.9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thành (42 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa), cán bộ địa chính của UBND P.Phú Sơn, để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.



Công an TP.Thanh Hóa thực hiện quyết định bắt giam bị can Nguyễn Ngọc Thành ẢNH: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Ngọc Thành đã nhận làm hộ các thủ tục để cấp giấy phép xây dựng nhà cho nhiều người dân trên địa bàn phường, và người dân phải trả một khoản tiền công nhất định cho Thành.

Tuy nhiên, khi nhận tổng số tiền 85 triệu đồng của 4 hộ dân để làm giấy phép xây dựng, Thành đã không thực hiện các thủ tục cấp giấy phép theo quy định, mà làm 4 giấy phép xây dựng giả rồi giao cho người dân.

Ngoài ra, quá trình công tác Thành còn nhận từ 2 - 3 triệu đồng mỗi hộ gọi là "tiền xăng xe" khi các hộ gia đình muốn nhờ Thành làm thay các thủ tục như nộp thuế, lệ phí, hồ sơ để được cấp giấy phép xây dựng nhà ở.