Thanh Hóa chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10

Minh Hải
Minh Hải
15/01/2026 17:41 GMT+7

Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã quyết định chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Ngày 15.1, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã thông báo rộng rãi tới các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan về việc lựa chọn môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026 - 2027.

Theo đó, Sở GD-ĐT Thanh Hóa quyết định tiếng Anh là môn thi thứ 3 (ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán) trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT chuyên Lam Sơn, THPT dân tộc nội trú, và THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Riêng việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2026 - 2027, học sinh sẽ thi các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn thi chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 43.000 thí sinh dự thi và cũng thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. 

Những năm gần đây, chất lượng ngoại ngữ, cụ thể là môn tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đánh giá còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, phong trào học tiếng Anh còn phát triển chậm so với miền xuôi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
