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Kinh tế Địa ốc

Thanh Hóa có thêm khu công nghiệp rộng 537 ha

Đình Sơn
Đình Sơn
UBND Thanh Hóa vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng (xã Sao Vàng) có diện tích 537 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.255 tỉ đồng.

Ngày 14.7, Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng cho biết, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định điều chỉnh nhà đầu tư, từ liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung thành sang cho Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng.

Dự án có diện tích 537 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.255 tỉ đồng và dự kiến trong năm 2026 sẽ hoàn thành hệ thống hạ tầng.

Quyết định trên không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, tổng vốn đầu tư, tiến độ và các nội dung chủ yếu khác của chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 687 ngày 18.5.2017. Không làm chấm dứt, miễn trừ, giảm bớt bất kỳ nghĩa vụ nào đã phát sinh của liên danh nhà đầu tư và của từng thành viên liên danh đối với dự án và với nhà nước.

Thanh Hóa có thêm khu công nghiệp rộng 537 ha- Ảnh 1.

Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng đang gấp rút thi công hạ tầng để kịp hoàn thiện trong năm 2026

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đồng thời, nhà đầu tư mới kế thừa và thực hiện đầy đủ toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của liên danh nhà đầu tư đối với dự án, bao gồm cả các nghĩa vụ đã phát sinh trước thời điểm điều chỉnh.

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung với tư cách thành viên góp vốn, nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiếp tục chịu trách nhiệm bảo đảm cho Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với dự án và với nhà nước. 

Việc điều chỉnh nhà đầu tư không làm chấm dứt hoặc giảm trách nhiệm của các thành viên liên danh đối với các nghĩa vụ đã phát sinh.

Quyết định cũng yêu cầu nhà đầu tư mới tập trung nguồn lực để thi công xây dựng, hoàn thành, đưa khu công nghiệp vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung đã được chấp thuận, chấp thuận điều chỉnh và các quy định liên quan.

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