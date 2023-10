Thanh Hóa: Công an triển khai lực lượng đảm bảo thi công cảng container Long Sơn

Ngày 31.10, thông tin từ Công an TX.Nghi Sơn cho biết, từ sáng cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 880 cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho việc thi công xây dựng cảng container Long Sơn số 3.



Người dân cho rằng xây dựng cảng container làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản, nhưng chính quyền và các cơ quan chức năng khẳng định dự án không ảnh hưởng và đã đầy đủ thủ tục MINH HẢI

Dù lực lượng công an được huy động để bảo vệ việc xây dựng cảng nhưng hàng trăm người dân xã Hải Hà vẫn tập trung phản đối và có hành động quá khích. Do đó, trong sáng 31.10, Công an TX.Nghi Sơn đã triệu tập thêm một số người dân để điều tra, làm rõ về việc kích động tập trung đông người và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 17.10, khi biết Công ty TNHH Long Sơn (chủ đầu tư dự án cảng container Long Sơn số 3) tổ chức xây dựng cảng, hàng trăm người dân xã Hải Hà đã tập trung ở khu vực xây dựng để phản đối.

Việc tập trung phản đối diễn ra liên tục từ ngày 17.10 cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lý do chủ yếu người dân xã Hải Hà đưa ra là việc xây dựng, sử dụng cảng container Long Sơn số 3 sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác hải sản của người dân.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẳng định dự án chỉ làm ảnh hưởng ít đến một số hộ có nghề kéo rùng, xăm moi, nạo dắt ven bờ; còn lại 415 tàu thuyền đánh bắt hải sản thì không bị ảnh hưởng. Dự án cũng đã đầy đủ thủ tục theo quy định.

Bắt đầu từ 31.10 Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 880 cán bộ, chiến sĩ đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thi công cảng container Long Sơn số 3 PHÚC NGƯ

Liên quan đến việc phản đối dự án, ngày 23.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Nghi Sơn đã quyết định khởi tố vụ án (chưa khởi tố bị can) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực được quy hoạch xây dựng cảng container Long Sơn số 3.

Đến ngày 28.10, Công an TX.Nghi Sơn đã thực hiện việc khám xét khẩn cấp nơi ở của bà C.T.L. (32 tuổi, ngụ xã Hải Hà, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, kích động đông người chống đối việc xây dựng cảng container Long Sơn số 3.