Thanh Hóa: Vận động người dân đồng thuận xây dựng cảng container Long Sơn

Nan giải xây dựng cảng container dù đầy đủ thủ tục pháp lý

Năm 2017, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng container Long Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), do Công ty TNHH Long Sơn làm chủ đầu tư, gồm 6 cảng container.

Liên tục từ ngày 17 - 29.10 người dân xã Hải Hà tập trung ra khu vực xây dựng cảng container Long Sơn số 3 để phản đối việc xây dựng MINH HẢI

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2018 xây dựng bến cảng container số 2 và 3; giai đoạn 2018 - 2020 xây dựng cảng container số 4; giai đoạn 2020 - 2022 xây dựng cảng container số 5 và 6; giai đoạn 2023 - 2025 xây dựng cảng container số 1.

Theo kế hoạch, cảng container Long Sơn số 3 được xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2018, nhưng cho đến nay dự án vẫn chưa triển khai được dù các thủ tục pháp lý đã đầy đủ.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2017 khi chuẩn bị xây dựng cảng container trên địa phận xã Hải Hà, hàng trăm người dân xã này đã tập trung phản đối, ngăn chặn không cho xây dựng cảng. Người dân cho rằng việc làm cảng container sẽ ảnh hưởng lâu dài đến nghề đánh bắt hải sản truyền thống đã tồn tại nhiều đời nay. Và khi đó, chính quyền cùng nhà đầu tư đã phải tạm dừng xây dựng cảng cho đến nay.

Do dự án đã quá chậm so với kế hoạch ban đầu, nên chủ đầu tư quyết định sẽ bắt đầu xây dựng cảng container số 3 từ tháng 10. Khi thấy chủ đầu tư chuẩn bị phương tiện, máy móc, chở vật liệu san lấp mặt bằng để xây dựng cảng, thì từ sáng 17.10, hàng trăm người dân xã Hải Hà đã tập trung ra khu vực xây dựng cảng phản đối cũng với lý do lo lắng cảng sẽ làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản cả hiện tại và tương lai.

Mặt bằng quy hoạch cảng container Long Sơn số 3 (khu vực khoanh màu đỏ) MINH HẢI

Kể từ ngày 17 - 29.10, ngày nào người dân cũng tập trung ra khu vực xây dựng cảng để phản đối. Đỉnh điểm, sáng 23.10, khoảng 300 người dân xã Hải Hà sau khi tập trung ở khu vực xây dựng cảng phản đối, còn mang theo băng rôn di chuyển dưới lòng đường 513 từ xã Hải Hà đến địa phận các xã Hải Thượng, Hải Yến (TX.Nghi Sơn) với tổng chiều dài khoảng 4 km. Quá trình di chuyển đã gây ách tắc giao thông, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng nên Công an TX.Nghi Sơn đã khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Nghi Sơn đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực được quy hoạch xây dựng cảng container Long Sơn, tại thôn Hà Nam (xã Hải Hà, TX.Nghi Sơn). Sau khi khởi tố vụ án, Công an TX.Nghi Sơn đã triệu tập một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Dự án ít ảnh hưởng đến sinh kế của người dân



Trước khi tiến hành xây dựng cảng container Long Sơn số 3, Sở NN-PTNT Thanh Hóa phối hợp chính quyền địa phương tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đối với sinh kế của người dân.

Theo Sở NN-PTNT Thanh Hóa, toàn xã Hải Hà có 415 tàu thuyền khai thác hải sản của 410 hộ dân, với tổng số hơn 1.000 lao động; và 33 hộ dân khai thác hải sản thủ công bằng các nghề lưới rùng, xăm moi, cào ngao, nạo dắt ven bờ với tổng số 123 lao động.

Khi xây dựng cảng container Long Sơn, chỉ làm ảnh hưởng đến 33 hộ dân có nghề kéo rùng, xăm moi, cào ngao ven bờ; không ảnh hưởng đến 415 tàu thuyền khai thác hải sản của người dân do ngư trường khai thác cách xa khu vực xây dựng cảng.

Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, gặp gỡ người dân xã Hải Hà để tuyên truyền về dự án PHÚC NGƯ

Phạm vi khi xây dựng cảng container Long Sơn số 3 rộng khoảng 15 ha, trong đó, khu vực mặt nước ven bờ biển chiếm khoảng 250.000 m2, ảnh hưởng chiều dài khoảng 1 km tính từ bờ biển trở ra phía biển.

Dự án cảng container Long Sơn số 3 có tổng mức đầu tư 752 tỉ đồng. Dự án được thực hiện trên tổng diện tích mặt nước khoảng 15 ha, với chiều dài bến cảng 250 m. Chủ đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành dự án vào tháng 10.2025 để đưa vào vận hành, khai thác.

Tuyên truyền, phân tích để dân hiểu

Ngày 29.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Hưng Quang, Phó chủ tịch UBND xã Hải Hà, cho biết đến ngày 29.10 vẫn có nhiều người dân tập trung phản đối, ngăn chặn việc xây dựng cảng container Long Sơn.

Ông Quang cũng cho biết những năm qua Công ty TNHH Long Sơn đã hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn xã Hải Hà, như xây dựng kè chắn sóng, làm đường giao thông, hỗ trợ thiết bị chống va đập tàu thuyền cho ngư dân xã Hải Hà…

Còn ông Mai Sỹ Lân, Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn khẳng định: "Dự án cảng container Long Sơn số 3 đã hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật. Dự án không làm ảnh hưởng đến đất đai, tài sản của người dân nhưng khi triển khai lại bị người dân phản đối, nên thời gian qua UBND TX.Nghi Sơn và xã Hải Hà đang tổ chức 8 tổ công tác phân công đến từng hộ dân tuyên truyền, phân tích cho người dân hiểu rõ".

Cũng theo ông Lân, chính quyền và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, quyết tâm thực hiện được dự án chứ không thể dừng xây dựng, vì dự án đã chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu.