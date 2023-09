Thanh Hóa: Cùng chồng bơi qua suối, vợ bị lũ cuốn mất tích

Ngày 28.9, thông tin từ UBND huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, mưa lũ những ngày qua trên địa bàn đã gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng và khiến 1 người bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng huyện miền núi Quan Sơn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn trôi

PHÚC NGƯ

Trước đó, ngày 27.9, chị L.T.T. (45 tuổi, ngụ bản Lầu, xã Sơn Hà, H.Quan Sơn) cùng chồng vượt qua suối Hạ (thuộc địa bàn xã Sơn Hà) để đi gặt lúa. Đến 13 giờ cùng ngày, chị T. cùng chồng trở về nhà nhưng mưa lớn khiến nước suối Hạ dâng cao và chảy xiết.

Chị T. cùng chồng đã dùng cây luồng để bơi qua suối trở về nhà, nhưng khi đang cố gắng bơi thì chị T. bị nước lũ cuốn trôi. Chồng chị T. may mắn bơi được vào bờ an toàn, sau đó kêu gọi người dân và chính quyền địa phương tìm kiếm vợ mình.

Đến 9 giờ ngày 28.9 lực lượng chức năng và người dân vẫn chưa tìm thấy tung tích chị T.

Trước đó, trưa 26.9, có 6 người dân ở xã Bình Lương (H.Như Xuân, Thanh Hóa) vào khu vực sông Hận (suối nằm sâu trong rừng quốc gia Bến En - cách khu dân cư gần nhất khoảng 8 km) để đi đánh bắt cá.

Đến chiều cùng ngày, khi 6 người trở về nhà thì nước sông Hận đã dâng cao, chảy xiết do trên địa bàn có mưa lớn. Dù nước dâng cao và chảy xiết, nhưng ông C.N.T. (ngụ thôn Quang Trung, xã Bình Lương) vẫn cố bơi qua sông để về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Đến 9 giờ sáng 28.9 vẫn chưa tìm thấy tung tích ông T.. Riêng 5 người còn lại sau đó đã chặt luồng kết bè vượt sông và may mắn trở về nhà an toàn.

Hiện lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương và người thân đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi mất tích.