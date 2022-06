Thanh Hóa: Điều tra, khởi tố nhiều vụ đưa người trái phép sang Campuchia

Ngày 22.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2022 đến ngày 22.6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 vụ án, 8 bị can để điều tra về hành vi “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Một số vụ án điển hình, như: ngày 10.2, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh (35 tuổi, ngụ xã Anh Sơn, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tổ chức cho 6 người dân (đều ngụ TX.Nghi Sơn) vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật.

Ngày 4.3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quang Màu (33 tuổi, ngụ xã Anh Sơn, TX.Nghi Sơn) để điều tra về hành vi đưa 3 người vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật.





Mới đây nhất, ngày 16.6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Chung (19 tuổi, ngụ phố Trung Thịnh, P.Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn) để điều tra về hành vi lôi kéo, đưa 4 người dân (đều ngụ TP.Sầm Sơn) vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật...

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng cộng 381 người dân đi lao động trái phép tại Campuchia, trong đó, 179 người đã trở về nước.

Trong 179 người trở về nước, có 19 người bị cưỡng bức lao động trong các sòng bạc, casino, cơ sở game online được cơ quan chức năng giải cứu; 13 trường hợp được gia đình nộp tiền chuộc về nước.