Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia: 'Cò' chuộc người vùng biên

Ngày 21.6, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, Phú Yên), cha của em N.T.T.N (16 tuổi, người mất liên lạc với gia đình khi từ Phú Yên vào TP.HCM), cho biết gia đình cảm ơn các cơ quan chức năng đã tích cực giúp đỡ đưa con gái ông từ Campuchia trở về Phú Yên an toàn.

Ông Hương cho biết, theo lời kể của N., khi từ Phú Yên vào TP.HCM tìm việc làm ngày 5.6, N. gặp một phụ nữ rồi người này đưa cháu về một căn nhà ở Q.Bình Thạnh. Trong căn nhà này còn có 4 cô gái khác. Hôm sau có 3 người đến chở tất cả lên Tây Ninh rồi sang Campuchia.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 20.6, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP.HCM tìm và giải cứu thành công N. sau 15 ngày mất tích, bàn giao cho gia đình. “Vụ việc này có một số yếu tố phức tạp nên đã được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra”, lãnh đạo C02 nói.

Trước đó, chiều 5.6, N. đi xe khách vào TP.HCM sau khi được một người quen qua mạng xã hội liên lạc giới thiệu “làm việc nhẹ, lương cao”. Khi đến TP.HCM, N. gọi điện báo cho gia đình tìm được việc làm nhưng sau đó mất liên lạc. Gia đình N. đã vào TP.HCM tìm kiếm nhưng không thấy và đã đăng lên mạng xã hội tìm con. Đêm 13 và rạng sáng 14.6, gia đình N. hai lần nhận được điện thoại từ 2 số máy lạ yêu cầu “chuộc” N. với giá 70 triệu đồng.

Đức Huy - Thái Sơn