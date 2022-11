Thanh Hóa: Điều tra ‘nữ quái’ lừa mượn điện thoại để chiếm đoạt tiền của người già

Công an TP.HCM kết luận từ tháng 7.2021 đến tháng 6.2022, các bị can Trầm Phước An, Huỳnh Lam Bửu, Đinh Văn Thảo và Dương Ngọc Sơn đã thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng rồi đem bán, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.