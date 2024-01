Thanh Hóa: Hai cháu bé co giật sau khi ăn bim bim và mì cay

Ngày 16.1, ông Lê Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh cho biết, sáng cùng ngày, ông cùng một số cán bộ, đoàn thể của địa phương đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm hỏi sức khỏe 2 cháu bé phải cấp cứu sau khi ăn bim bim và mì cay. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể tiếp cận được bệnh nhân vì các cháu đang phải cấp cứu trong phòng kín.



Theo báo cáo của UBND xã Xuân Sinh, khoảng 16 giờ ngày 14.1, các cháu C.V.T. (10 tuổi), Đ.T.C. (6 tuổi), Đ.T.D. (11 tuổi), và L.T.Đ (13 tuổi, cùng ngụ thôn Bích Phượng, xã Xuân Sinh) mua 1 gói bim bim khoai tây, 1 gói mì cay "vòi rồng" ở một tiệm tạp hóa trên địa bàn thôn Bích Phượng rồi chia nhau ăn.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu C.V.T. và Đ.T.C. có triệu chứng co giật và nhiều triệu chứng bất thường khác nên gia đình đã đưa các cháu đến Bệnh viện đa khoa H.Thọ Xuân cấp cứu. Do tình trạng ngày càng nặng nên Bệnh viện đa khoa H.Thọ Xuân chuyển các cháu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu.

Đến ngày 16.1, cháu T. và C. vẫn đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, chưa hồi phục sức khỏe bình thường.

Cũng theo ông Lê Đức Dũng, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân. Đến ngày 16.1 vẫn chưa thể khẳng định cháu T. và C. phải nhập viện cấp cứu là do ăn bim bim khoai tây và mì cay vòi rồng.

Sau khi xảy ra vụ hai cháu bé phải cấp cứu sau khi ăn bim bim và mì cay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đã có nạn nhân tử vong sau khi mua đồ ăn vặt ở cổng trường. Tuy nhiên, thông tin này được Công an H.Thọ Xuân khẳng định là không chính xác.