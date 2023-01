Thanh Hóa: Hai phụ nữ ném vỏ chai bia khiến cán bộ công an bị thương

Ngày 25.1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an H.Thọ Xuân đang tạm giữ hình sự 2 phụ nữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai phụ nữ bị tạm giữ, gồm: Trịnh Thị Thoan (41 tuổi, ngụ khu phố Xuân Tâm, TT.Sao Vàng, H.Thọ Xuân), và Vi Thị Thu Thủy (21 tuổi, ngụ xã Na Mèo, H.Quan Sơn, Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 khuya 12.1, Tổ tuần tra 282 (thành lập theo kế hoạch số 282 của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông) gồm 9 cán bộ của công an một số xã và Công an H.Thọ Xuân tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Điểm hẹn tại khu phố Xuân Tâm (TT.Sao Vàng, H.Thọ Xuân).





Khi vào quán kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phòng hát của quán có 7 người đang hát karaoke nên yêu cầu chủ quán cho dừng hát để kiểm tra.

Bị yêu cầu dừng hát, Trịnh Thị Thoan là chủ quán karaoke và Vi Thị Thu Thủy là nhân viên quán (1 trong 7 người đang hát karaoke trong phòng) không những không chấp hành, mà còn chửi bới và dùng vỏ chai bia ném về phía tổ công tác khiến 2 cán bộ công an bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác 282 Công an H.Thọ Xuân đã đưa các cán bộ công an bị thương đến cơ sở y tế chữa trị, đồng thời tiến hành lập biên bản tạm giữ hình sự Trịnh Thị Thoan và Vi Thị Thu Thủy để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.