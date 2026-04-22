Thanh Hóa: Hơn 2.000 cán bộ không chuyên trách sắp nhận được tiền chế độ 154

Minh Hải
22/04/2026 17:37 GMT+7

Hàng ngàn cán bộ không chuyên trách ở tỉnh Thanh Hóa nghỉ việc gần 10 tháng qua sắp được nhận tiền hỗ trợ theo quy định của Nghị định 154, khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt, chi trả chế độ.

Ngày 22.4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí chi trả cho những người là cán bộ không chuyên trách cấp xã đã được cho nghỉ việc kể từ khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động (từ ngày 1.7.2025).

Chế độ cho cán bộ bán chuyên trách tại thanh hóa còn chờ đợi tới bao giờ? - Ảnh 1.

Nhiều lần cán bộ không chuyên trách đã được cho nghỉ việc đến trụ sở Sở Nội vụ Thanh Hóa để hỏi về việc chi trả tiền chế độ nghỉ việc

ẢNH: PHÚC NGƯ

Quyết định ngoài ủy quyền cho thẩm quyền trên, còn ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ ở thôn, tổ dân phố nếu được cho nghỉ việc.

Để triển khai quyết định, Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc cấp xã có trách nhiệm thẩm định danh sách người nghỉ việc; Phòng Kinh tế (với xã) hoặc Phòng KInh tế - Hạ tầng và Đô thị (với phường) thẩm định dự toán kinh phí. Trường hợp ngân sách xã không đảm bảo nguồn chi trả thì báo cáo UBND tỉnh để ngân sách tỉnh bố trí.

Như vậy, sau gần 10 tháng kể từ ngày nghỉ việc, hàng ngàn cán bộ không chuyên trách ở Thanh Hóa sắp được nhận tiền hỗ trợ.

Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND P.Hạc Thành cho biết sau khi có quyết định của UBND tỉnh, UBND P.Hạc Thành đã giao cho các phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chi trả chế độ cho người được hưởng một cách nhanh nhất.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 2.000 cán bộ không chuyên trách được cho nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định của Nghị định 154/2025/NĐ-CP, ngày 15.6.2025 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 154).

Nhưng thay vì chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí chi trả chế độ theo Nghị định 154 thì tỉnh Thanh Hóa lại chọn cách thực hiện thủ tục ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã, nên việc chi trả chế độ bị chậm trễ khiến những người thụ hưởng bức xúc.

Thanh Hóa: Hơn 2.000 cán bộ không chuyên trách chờ chế độ

Dù đã hoàn thiện hồ sơ, có quyết định nghỉ việc nhiều tháng qua, nhưng hơn 2.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được tiền chế độ nghỉ việc, khiến cuộc sống của họ thêm phần khó khăn.

