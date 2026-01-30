Thanh Hóa: Hơn 2.000 cán bộ không chuyên trách chờ chế độ

Nhiều tháng chưa nhận được tiền nghỉ việc

Kể từ 1.7.2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, hàng ngàn cán bộ không chuyên trách ở Thanh Hóa đã có quyết định nghỉ việc hoặc đã hoàn thiện hồ sơ nghỉ việc theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, ngày 15.6.2025 của Chính phủ (Nghị định 154), nhưng đến nay tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa chi trả tiền nghỉ việc, khiến cuộc sống của họ thêm phần khó khăn.

Ngoài làm đơn kiến nghị, một số nguyên cán bộ không chuyên trách đã tìm đến Sở Nội vụ Thanh Hóa để kiến nghị trực tiếp ẢNH: PHÚC NGƯ

"Gần 9 năm làm cán bộ đài truyền thanh, tôi có quyết định nghỉ việc từ ngày 1.9.2025 với số tiền được hỗ trợ là 135 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay tôi chưa nhận được đồng nào. Sau khi nghỉ việc, tôi cũng tìm kiếm công việc khác nhưng chưa ổn định, trong khi đang phải nuôi 3 con nhỏ (2 cháu học lớp 2, một cháu học mẫu giáo - PV) nên cuộc sống khá vất vả.

Tôi mong muốn được sớm chi trả tiền hỗ trợ để lấy tiền học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và trước mắt là có tiền lo cho tết Nguyên đán 2026 sắp tới", anh Phạm Thành Lưu, cán bộ không chuyên trách của UBND xã Nga Thủy cũ (nay là xã Nga Sơn, Thanh Hóa) đã nghỉ việc, cho hay.

Một cán bộ không chuyên trách khác cũng đã có quyết định nghỉ việc chia sẻ: Có những người cống hiến 15 - 20 năm, đến khi nghỉ việc đã ngoài 40 tuổi, chỉ trông chờ vào tiền chế độ nghỉ việc để đảm bảo cuộc sống, nhưng đến nay đã 7 tháng trôi qua vẫn chưa được giải quyết chế độ.

Trong khi nhiều người đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Sở Nội vụ Thanh Hóa (đơn vị được giao trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và kiến nghị việc giải quyết chế độ), nhưng vẫn chưa biết khi nào mới có chế độ.

Phóng viên Thanh Niên cũng đã trao đổi với nhiều người từng là cán bộ không chuyên trách đã có quyết định nghỉ việc, họ đều mong muốn được giải quyết chế độ, chính sách trước dịp nghỉ tết Nguyên đán 2026 để sớm ổn định cuộc sống.

Chưa biết khi nào mới nhận được tiền nghỉ việc

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên về vấn đề trên, bà Hà Thị Tuyết, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (Sở Nội vụ Thanh Hóa), cho biết tính đến ngày 30.1, toàn tỉnh có 2.119 cán bộ không chuyên trách đã có quyết định hoặc hồ sơ xác nhận nghỉ việc, tuy nhiên chế độ nghỉ việc chưa được giải quyết.

Theo bà Tuyết, trong số 2.119 cán bộ bán chuyên trách, có những cán bộ nghỉ từ thời điểm 1.7.2025 hoặc có những người gần đây mới nghỉ. Số lượng cán bộ không chuyên trách nghỉ việc có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Bà Tuyết giải thích nguyên nhân đến nay chưa chi trả được tiền là do số lượng cán bộ không chuyên trách nghỉ việc của tỉnh này lớn, khối lượng hồ sơ nhiều, nên Sở Nội vụ Thanh Hóa đã tham khảo cách làm của các tỉnh, thành phố để lựa chọn cách trực tiếp UBND tỉnh ra quyết định giải quyết hay ủy quyền cho UBND cấp xã giải quyết.

Sau khi tham khảo, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã chọn và đề xuất thực hiện thủ tục UBND tỉnh sẽ ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giải quyết. Và đến nay đã thực hiện việc xin ý kiến các sở, ban, ngành, đang hoàn thiện báo cáo để trình UBND tỉnh ra quyết định ủy quyền.

Bà Tuyết cũng thừa nhận nếu UBND tỉnh quyết định trực tiếp thì đã giải quyết được chế độ cho nhiều đợt cán bộ không chuyên trách nghỉ việc. Nhưng vì thực hiện thủ tục ủy quyền nên mới kéo dài thời gian cho đến nay vẫn chưa xong.

"Khi đã có quyết định ủy quyền, chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định giải quyết bằng tiền ngân sách địa phương. Hiện cũng không có thời gian cụ thể khi nào sẽ giải quyết xong, nhưng chúng tôi đang cố gắng sớm nhất có thể", bà Tuyết cho hay.