Thanh Hóa: Khởi tố bị can dâm ô cháu bé 8 tuổi

Ngày 25.9, thông tin từ Công an H.Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Thạch Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Lê Mạnh Tường (54 tuổi, ngụ tại TT.Kim Tân, H.Thạch Thành) để điều tra về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Bị can Lê Mạnh Tường CÔNG AN THẠCH THÀNH

Trước đó, ngày 25.8, Công an H.Thạch Thành nhận được tin báo của gia đình một bé gái 8 tuổi, ngụ tại TT.Kim Tân, H.Thạch Thành, về việc cháu bé bị hàng xóm dâm ô.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Thạch Thành đã xác định Lê Mạnh Tường đã có hành vi dâm ô bé gái nên tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Lê Mạnh Tường khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 25.8, khi thấy bé gái đi qua nhà mình, Tường đã gọi bé gái vào nhà và cho 10.000 đồng để mua kẹo. Sau đó, Tường có hành vi dâm ô bé gái tại nhà của mình.

Vụ án đang được Công an H.Thạch Thành điều tra, làm rõ.