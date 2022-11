Thanh Hóa: Khởi tố bị can ném đá vào đầu tình địch

Ngày 29.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Nghi Sơn vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Văn Quân (18 tuổi, ngụ xã Cao Thịnh, H.Ngọc Lặc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Quân khai, do nghi ngờ anh M.Đ.C (37 tuổi, ngụ xã Hải Hà, TX.Nghi Sơn) tán tỉnh, “cướp” bạn gái của mình, nên khoảng 0 giờ 30 ngày 14.10, Quân mai phục trên đường 513 đoạn qua P.Hải Thượng (TX.Nghi Sơn) để đánh anh C.





Khi phát hiện anh C. đi xe máy qua, Quân dùng đá ném vào đầu khiến anh C. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Quân nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kết quả giám định thương tật xác định anh C. bị tổn hại 39% sức khỏe. Công an TX.Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ ném đá vào đầu tình địch.