Thanh Hóa: Mâu thuẫn với vợ, mang thuốc nổ ra đường kích nổ 'giải tỏa tâm lý'

Ngày 14.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Tư (38 tuổi, ngụ P.An Hưng, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi sử dụng thuốc nổ trái phép.



Nghi phạm Nguyễn Văn Tư CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 12.2, người dân khu phố Nam Sơn và Tây Sơn (P.An Hưng) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực cầu sông Si (bắc qua kênh B20, nối giữa phố Nam Sơn và Tây Sơn).

Vụ nổ không gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng của vụ nổ khiến một số gia đình gần khu vực cầu sông Si cảm nhận được rung lắc, một số bóng điện nhà dân và bóng đèn đường bị vỡ khiến người dân hoang mang.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Thanh Hóa cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm gây ra vụ nổ là Nguyễn Văn Tư.

Tại cơ quan công an, Tư khai nhận vụ nổ là do Tư kích nổ gói thuốc nổ. Nguyên nhân do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại thường xuyên uống rượu nên giữa Tư và vợ xảy ra mâu thuẫn. Để giải tỏa tâm lý, Tư đã mang gói thuốc nổ ra cầu sông Si, nơi ít người qua lại để kích nổ.

Tư cũng khai nhận gói thuốc nổ trên là nhặt được từ cuối năm 2022, và đem về cất giấu tại nhà riêng. Công an TP.Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.