Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập gần 2.000 ha cây nông nghiệp

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ 21 giờ ngày 21 - 24.5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 220 mm. Mưa to kéo dài đã gây ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại tài sản của người dân.

H.Thiệu Hóa là một trong những địa phương bị ngập nặng nhất. Theo ghi nhận của PV, tại các xã Minh Tâm, Thiệu Ngọc, Thiệu Thành, Thiệu Long, Thiệu Giang, Thiệu Quang (H.Thiệu Hóa) nhiều nhà dân bị ngập sâu từ 20 - 50 cm, cá biệt có nơi ngập sâu hơn 1 m. Ngoài ra, huyện này còn có hơn 900 ha cây nông nghiệp, trong đó chủ yếu là cây lúa đến kỳ thu hoạch bị ngập nước.

Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ ngày 24.5, mưa lớn kéo dài đã khiến 11 ngôi nhà (H.Quan Sơn 1; H.Thường Xuân 11) bị đất đá tràn vào gây hư hỏng.





Về nông nghiệp, có gần 2.000 ha cây lúa và các loại cây hoa màu khác bị ngập úng; 106 ha ao nuôi cá bị ngập tràn; hơn 5.300 con gia cầm bị chết.

Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua các huyện miền núi bị sạt lở tổng cộng 14 điểm; 3 cầu tạm bị cuốn trôi.