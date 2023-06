Thanh Hóa: Nam thanh niên 18 tuổi bị đánh tử vong

Ngày 13.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Văn Minh (19 tuổi), và Trần Tuấn Anh (18 tuổi, đều ngụ xã Định Tăng, H.Yên Định).



Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 28.5, nhóm Nguyễn Văn Minh, Trần Tuấn Anh và một số thanh niên khác (đều ngụ xã Định Tăng) đến địa bàn xã Định Hải (H.Yên Định) với ý định làm quen, trêu chọc, tán tỉnh các bạn gái, thì bị Nguyễn Huy Hoàng (18 tuổi, ngụ xã Định Hải) và một số thanh niên khác (đều ngụ xã Định Hải) ngăn cản.

Sau đó, nhóm của Nguyễn Văn Minh và Trần Tuấn Anh kéo thêm người đi tìm đánh nhóm của Nguyễn Huy Hoàng.

Khi phát hiện Nguyễn Huy Hoàng đi xe máy một mình đến khu vực ngã ba đường đê của xã Định Hải, Nguyễn Văn Minh đã xông ra đạp làm Hoàng văng khỏi xe. Tiếp đó, Trần Tuấn Anh dùng chân đạp 2 phát vào đầu khiến Hoàng gục tại chỗ, dẫn tới tử vong.

Sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ các nghi phạm.